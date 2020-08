“Mi Negocio Personal”, la tienda virtual personalizada para clientes emprendedores

Los clientes de Personal podrán acceder a la nueva herramienta con los primeros 3 meses del servicio bonificados y no posee comisión sobre las ventas. Los detalles en la nota.

Personal, lanza Mi Negocio Personal, una nueva solución de tienda virtual integrada que permite al cliente microemprendedor, digitalizar la experiencia comercial de su negocio, customizarlo a su conveniencia y vender a sus clientes de manera personalizada a través de las redes sociales que elija con los métodos de pago integrados. La plataforma no tiene comisión por ventas y como acción de lanzamiento, quienes la elijan tendrán 3 meses gratis de prueba.

“Con el lanzamiento de Mi Negocio Personal, queremos estar cerca de nuestros clientes emprendedores, e ir más allá de la conectividad con una solución de tienda virtual rápidamente customizable. Una propuesta diferencial e integrada de Personal, en un contexto donde los clientes necesitan llevar sus iniciativas comerciales a una experiencia 100% digital para continuar operando”, dijo Martin Heine, Director Marketing de Telecom.

La nueva solución permite a emprendedores, comerciantes, pequeños comercios y comercios de cercanía desarrollar su unidad de e-commerce de manera rápida y simple. Además, a través de MI NEGOCIO PERSONAL, los usuarios podrán vender desde la red social que elijan más conveniente y de contacto con su red de clientes, simplificando el proceso de venta.







La experiencia Mi Negocio Personal está integrada a la plataforma de beneficios CLUB PERSONAL. Quienes elijan emprender su negocio de venta digital a través de MI NEGOCIO PERSONAL tendrán acceso a promocionar sus productos dentro de la comunidad de Club Personal que cuenta con más de 3.2 millones de socios. Además, podrán sumarse al portfolio como partners, y brindar descuentos exclusivos dentro de la comunidad.

La plataforma permite crear una tienda online de manera rápida, sencilla y personalizada. Una nueva de manera de conectar a emprendedores con clientes. Sólo es necesario crear una cuenta, agregar la foto del producto, nombre, precio, stock disponible e integrarlo a los métodos de pago preferidos.

Permite configurar la forma de entrega, retiro o a domicilio y los contactos a los que los que se lo va a vender, eligiendo la red social preferida. El cliente (posible comprador) recibe la propuesta con un link. Completa los datos de la compra, el pago y el tipo de envío y el vendedor recibe el pedido para entregarlo del modo elegido.

Se puede compartir el catálogo a otros vendedores, embajadores o influenciadores que pueden compartirlo a sus contactos para ofrecer los productos y servicios a su propia comunidad a través de sus redes sociales y el vendedor original recibe las órdenes de pago y de pedidos directamente.

El vendedor obtiene datos en tiempo real de las transacciones e integrando su sistema de stock, multiplica sus oportunidades de venta.







Detalle de los planes

Plan Lite

Incluye Tienda online, Social Commerce, 500 MB de almacenamiento, 1GB de ancho de Banda, 0% comisión, Soporte Premium vía E-mail, catálogo de productos con fotos, videos, talle y color, pagos con tarjeta de crédito, débito y billeteras virtuales, entregas dentro del país y 1 colaborador por $699 por mes.

Plan Emprendedor

Incluye Tienda online, Social Commerce, Facebook Shop, Instagram Shop con 1GB de almacenamiento, 3GB de ancho de Banda, 0% comisión, Soporte Premium vía E-mail, Sin publicidad, incluye cupones de descuento, catálogo de productos con fotos, videos, talle y color, pagos con tarjeta de crédito, débito, billeteras virtuales, transferencias y en efectivo, entregas dentro del país y 1 colaborador por $1699 por mes.

Plan Empresa

Para pequeñas y medianas empresas. Incluye Tienda online, Social Commerce, Facebook Shop, Instagram Shop y venta telefónica, Conecta dominio + SSL, con 2GB de almacenamiento, 20GB de ancho de Banda, 0% comisión, Soporte Premium vía E-mail, Sin publicidad, con contenido enriquecido, incluye cupones de descuento, catálogo de productos con fotos, videos, talle y color, Catalogación avanzada con productos tipo Pack y Combo, Administración de Características, pagos con tarjeta de crédito, débito, billeteras virtuales, transferencias y pagos en efectivo, Importación de productos vía Excel, Webservice/ Vinculación vía API, Ventas Internacionales, Multi Moneda y 2 colaboradores por $3499 por mes.

Plan Pro

Plataforma con el máximo potencial. Incluye Tienda online, Social Commerce, Facebook Shop, Instagram Shop, venta telefónica y Google Shopping, conecta dominio + SSL, con 5GB de almacenamiento, 50GB de ancho de Banda, 0% comisión, Soporte Premium vía E-mail, Sin publicidad, con contenido enriquecido, incluye cupones de descuento, catálogo de productos con fotos, videos, talle y color, Catalogación profesional con productos tipo "Pack", "Combos", "Grupo de Productos", "Shop by Look" y "Productos Personalizables", Up Selling y Cross Selling, pagos con tarjeta de crédito, débito, billeteras virtuales, transferencias, pagos en efectivo y cobro a través de Gateways con las propias reglas del cliente, Importación de productos vía Excel, Webservice/ Vinculación vía API, Ventas Internacionales, Multi Moneda y 5 colaboradores por $6499 por mes.