Descartan un caso positivo de COVID-19 en el Mercado San Miguel: “Estamos tranquilos”

José “Pepe” Muratore, director del Ente Descentralizado, indicó que el rumor surgió a raíz de una chica que estuvo enferma hace 9 días pero aclaró que no se activó el protocolo. “No hay absolutamente nada”, dijo.

Tras las versiones acerca de un caso positivo de COVID-19 en el Mercado San Miguel, José “Pepe” Muratore, director del Ente Descentralizado, en diálogo con InformateSalta, confirmó que “no hay absolutamente nada” y aclaró que durante la jornada de hoy trabajaron con total normalidad.

En la oportunidad, explicó que el rumor surgió a raíz de una comerciante que estuvo enferma hace 9 días pero aclaró que no se activó en ningún momento el protocolo. “No hay absolutamente nada, hablamos con el titular del local, yo no podría decirte que si hay un caso, porque no lo hay, estamos esperando, igual que ustedes”, indicó.

Muratore llevó tranquilidad a los salteños y resaltó que todo el mercado está trabajando normalmente. “Si llega a haber un caso somos los primeros que vamos a tomar la cosa con la seriedad que se merece, y si mañana hay alguna novedad, yo voy a ser el primero en estar informando”

Por último, reiteró que ante un posible caso positivo, se ordenan las correspondientes medidas de limpieza y desinfección. “De confirmarse inmediatamente vamos cerrar el lugar donde se encuentre, y vamos a llevar adelante la desinfección y todo lo que haya que hacer para darle la tranquilidad y seguridad a la gente que visita el mercado”, concluyó.