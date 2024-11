Le robaron la moto, pagó el rescate y lo estafaron

La víctima Nicolás Martinez de Campo Quijano, sufrió el robo de su moto en la madrugada del domingo. La moto, utilizada para su trabajo de delivery, fue sustraída entre las 5 y las 6 de la mañana mientras estaba estacionada frente a su local en el barrio El Portal.

Nicolás descubrió el robo al abrir su negocio y no encontrar la moto, que estaba pegada a la puerta.

Poco tiempo despues recibió una llamada de los supuestos ladrones, quienes le exigieron una transferencia de $100,000 a cambio de devolver la moto, Nicolás solo transfirio $10.000 y le aclaró a los delincuentes que el resto se lo daría en persona cuando le devolvieran la moto

A pesar de realizar la transferencia, los estafadores nunca contestaron y la motocicleta nunca apareció. El damnificado explicó que la moto era esencial para su trabajo, ya que la utilizaba para repartir sandwiches.

A traves de Multivisión Federal se dió a conocer un audio que desarrollaba como fue el modus operandi de estos malechores.

"Cien mil pesos quiero yo, tenés una seguridad si me transferés veinte y ochenta mil a la cuenta de mi señora o decime con cuanto contas vos y te paso los datos personales de mi señora, pasame una dirección y te la llevo".

Al poco tiempo se retracta y dice "Si a vos te parece la moto te la lleva mi señora, vos no me vas a cortar la comunicación ni me vas a dejar en espera así confío en que le vas a entregar la plata a mi mujer"cerró.