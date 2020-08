Víctor, el baqueano que encontró a Analía, contó el momento de su hallazgo

Víctor Cruz fue quien encontró entre los cerros a la docente Analía Ibáñez, que se extravió haciendo montañismo. “Ella estaba sentadita, asustada, la abracé y se me fue una lágrima”, recordó.

Han pasado ya varios días pero siguen sorprendiendo los detalles y pormenores del exitoso rescate de Analía Ibañez, la docente que se había extraviado en el cerro El Pacuy mientras hacía montañismo, pero que gracias al esfuerzo del personal de seguridad, profesionales y baqueanos, lograron dar con su paradero y salvarla.

Junto a los testimonios que se estuvieron conociendo sobre el operativo realizado en las últimas horas y a través de una entrevista por el programa Agenda Abierta (Somos Salta) quien habló fue Víctor Cruz, el baqueano de Tastil quien encontró a Analía perdida en medio de las montañas.

Según él se había separado de su compañero para seguir inspeccionando algunas de las zonas donde estaban rastrillando para dar con la docente, sondeando precipicios, caminos y quebradas, cuando la vio.

“Ella estaba sentadita, como si estuviera asustada, estaba quieta, cabeza gacha”, recordó el baqueano agregando que estaba “a la intemperie” y en una zona complicada ante las cascadas, los precipicios, siendo para ella “imposible salir sola por ambos lados sin ayuda”.

A esto sumó que “demostraba tener una fractura en la pierna”. No obstante Víctor contó que al verla se acercó y la abrazó fuertemente. “Le dije ‘ya está, estamos todos aquí’, se me fue una lágrima, ella no reaccionaba en ese momento, estaba quieta”.

Del mismo modo comentó que le gritó un par de veces por su nombre dado que “nos enseñaron que, cuando nos asustemos, que nos gritemos, para que el espíritu vuelva”. También dijo que la recostó, le limpió un poco el rostro con agua y procedió a alertar que la había encontrado.

“Fue cerca de las 3 de la tarde, yo salí a lo visible, pegué un sapucay, grité para todos lados” llamando la atención de sus compañeros, quienes procedieron a realizar el resto del operativo de asistencia para bajarla del cerro. El resto es historia conocida.