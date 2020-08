Educación: “No acompañamos la vuelta de ningún nivel debido a la situación epidemiológica”

El martes, en una nueva sesión del Consejo Federal de Educación, los ministros de todas las provincias del país acordaron que este año, debido a la suspensión de las clases presenciales, ningún alumno repetirá. En cambio, se formará una unidad pedagógica que abarcará los ciclos lectivos 2020-2021 y la promoción recién se definirá el año que viene.

InformateSalta dialogó con representantes de gremios docentes para conocer el análisis respecto a las nuevas determinaciones. Los gremios de Salta coinciden en desalentar el retorno a las aulas de manera presencial, debido a que la provincia se encuentra en la fase epidemiológica más crítica.







Guillermo Burich, secretario general de UDA dijo: “Desde el gremio ya habíamos presentado un documento al Ministerio de la Nación manifestando que no están dadas las condiciones para volver a la presencialidad. No acompañamos la vuelta de ningún nivel debido a la situación epidemiológica actual, cada vez es más crítica. Con respecto a las mesas de exámenes de terminalidad, solicitamos que los docentes estén por turnos, no todos juntos”.

El docente señaló a InformateSalta que, si bien el Consejo Federal de Educación propone no repetir el año, “hay una mala interpretación respecto a lo que se dice de una promoción automática, es en realidad una promoción acompañada con criterios de evaluación, entre los meses de que restan del año hasta marzo del 2021, habiendo una continuidad pedagógica entre los dos años”.

Burich hizo hincapié en que el gobierno debe hacer inversión en lugares donde no hay conectividad.



Hablamos con nuestro sindicato a nivel nacional para que se profundicen estrategias con el programa que se presentó para adquirir computadoras, las inscripciones colapsaron al poco tiempo porque el cupo es limitado.

Desde AMET, el secretario general Eloy Alcalá dijo en radio CNN Salta-94.7 MHZ que presentaron un petitorio a nivel nacional donde expresan que los gobiernos, de manera articulada, “tienen que generar recursos para que todas las familias de estudiantes y docentes puedan cubrir los requerimientos informáticos y de conectividad para que puedan seguir conectándose y trabajar desde la virtualidad”.

Alcalá consideró que, si bien hay plataformas virtuales, son muchas las limitaciones que significa el tema de la conectividad, los equipamientos, no sólo para los docentes sino también para los alumnos.

“Esto lo venimos planteando porque la nueva normalidad en educación, va a tener un sistema con dos modalidades, presencial y a distancia, hay que trabajar todas estas problemáticas que fueron apareciendo ahora porque nadie esperaba algo así. De a poco lo estamos trabajando con la provincia y solicitando recursos a nivel nacional, a los efectos de mejorar la conectividad y la educación a distancia”, sostuvo.