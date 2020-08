“No me curen, quiero morir”: Jaz la pequeña de 7 años que sufrió maltrato y abuso sexual

Jaz, una niña de 7 años, se encuentra hospitalizada de gravedad desde el pasado 21 de agosto en el Hospital de La Margarita, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la capital del estado mexicano de Puebla; ingresó con una hemorragia interna, tiene un pulmón colapsado y se encuentra intubada.

Semanas atrás ya había sido internada en otro nosocomio, y esa ocasión presentó quemaduras en los glúteos e incluso tuvieron que realizarle un injerto, pues tenía destrozado parte del músculo. Pero el ingreso a los hospitales era frecuente, las autoridades recién informaron que tenían conocimiento de su caso desde 2019.

Desde el día que ingresó al IMSS La Margarita la pequeña le dijo a médicos y enfermeras que “quería mejor morirse y que ya no la curaran” debido a los maltratos sufridos la mayor parte de vida, no hay un área de su cuerpo que no tenga cicatrices. Por si fuera poco también fue abusada sexualmente.







La activista en feminicidios y maltrato infantil, Frida Guerrera, dio a conocer el caso y presionó a las autoridades a hacerse cargo de la atención y seguimiento de la pequeña. La activista se reunió con la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, quien solicitó a su vez que el DIF Municipal, dirigido por Mayte Rivera Vivanco, tomara también conocimiento del caso.

La misteriosa muerte de su hermana pequeña

Mitzi Aidé, la hermana menor de Yaz, murió en junio pasado en condiciones sospechosas, no se investigó su muerte y dio carpetazo a la investigación luego que se determinó su deceso fue por broncoaspiración, informó el periódico local Central.

El Instituto Mexicano del Seguro Social registró las notificaciones respectivas por cuatro ocasiones que fue ingresada a la clínica de La Margarita, desde finales del 2019, así como en los meses febrero, mayo y agosto en 2020.