Michael Jackson: ¿Genio o villano? Claroscuros del rey del pop

La vida de Michael Jackson es una senda de oscilaciones. Pasó de ser un niño negro oprimido a un hombre blanco que se posó sobre los hombros del mundo del espectáculo como una estrella de la música. Pasó de ser un personaje extravagante a una leyenda de la cultura popular. Y su legado corrió la misma suerte.

Pasó de ser un ícono de la música, un monarca del espectáculo, un rey del pop, a una figura oscura, manchada por su trágica muerte, sus conflictos familiares y una serie de denuncias cada vez más contundentes de abuso sexual infantil, publicó LMNeuquén.



Hay quienes dejaron de escuchar las míticas canciones de Jackson por las graves acusaciones que pesan sobre sus hombros, y que el documental Leaving Neverland desnuda sin ahorrarse ningún detalle. Aunque la primera denuncia en su contra fue desestimada tras un pago millonario en 1993, los últimos años de su vida se vieron opacados por nuevas sospechas de que el cantante invitaba y abusaba de niños en su rancho de Neverland.

El 29 de agosto de 2020, Jackson cumpliría 62 años. Pero su vida terminó mucho tiempo antes, quizás demasiado pronto. A los 50 años, mientras preparaba el tour This is It, murió de intoxicación aguda de propofol y benzodiacepina, que le provocaron un paro cardíaco. Su fallecimiento conmovió al mundo y su funeral fue transmitido en vivo para millones de personas alrededor del planeta.

Las extravagancias de Michael dejaron un halo de leyendas. Su estilo único para el baile motivó a que millones de personas copiaran sus pasos en las décadas de 1980 y 1990. Sus guantes blancos, que usaba para tapar el avance del vitíligo que le decoloraba la piel, se sumaron a sus chaquetas brillantes y sus sombreros como un ícono del estilo, que lo impusieron también como un faro de la moda. Sus llamativas apariciones públicas siempre daban que hablar, y hacían de Michael un personaje cada vez más mediático.

Sin embargo, y a pesar de su éxito y su fortuna, las máculas de las acusaciones por abuso sexual infantil opacaban el color de su voz y sus actos de filantropía. Cuando las autoridades ordenaron el cierre del rancho de Neverland por atrasos en los pagos de salarios, se especuló que el gobierno buscaba allanar la mansión para buscar evidencia de otros casos de abuso sexual.

En 2005, el cantante tuvo que afrontar el segundo juicio en su contra, luego de que la familia de un adolescente de 13 años lo acusara de haberlo emborrachado y violado cuando era un niño. Aunque después de cinco meses, Jackson fue declarado inocente de todos los cargos, su imagen seguía siendo cuestionada.

Con canciones como Thriller, Billie Jean y Black and White, Jackson se había convertido en una figura indiscutida de la música pop, al punto que lo calificaban como el rey de este género. Se convirtió en el tercer artista con más ventas de toda la historia de la música y uno de los afroamericanos más influyente en la cultura popular.

Ya era una verdadera leyenda viviente en marzo de 2009, cuando anunció que volvería a los escenarios con un ciclo de conciertos en Londres titulados This is It. Si bien se estipuló que sólo actuaría en diez presentaciones, la demanda del público fue tal que se pensó en programar otras 40 fechas del espectáculo.

Michael nunca llegó a actuar sobre las tablas del Millenium Dome. En junio de ese año, fue hallado muerto en una mansión alquilada en California, luego de que el servicio doméstico llamara al 911. Sin embargo, su falleccimiento no logró poner fin a su éxito.

El mismo año de su muerte, Jackson se convirtió en el artista con más ventas registradas en Estados Unidos, con más de 8 millones de álbumes vendidos. La revista Forbes lo catalogó en 2010, como el artista fallecido más rentable, con una ganancia de 90 millones de dólares. Desde ese entones, y por diez años consecutivos, se lleva el primer puesto de la lista.

Pero su muerte tampoco logró apagar las denuncias en su contra. En 2013, el coreógrafo Wade Robson presentó una demanda alegando que Jackson había abusado sexualmente de él durante siete años, desde los siete a los 14 años. En 2014, James Safechuck presentó un caso alegando abuso sexual durante un período de cuatro años desde sus 10.

Si bien sus acusaciones fueron desestimadas por la justicia, en 2019 se estrenó el documental Leaving Neverland, que incluyó sus testimonios y detalles gráficos de los abusos. El film causó una gran controversia, con detractores y defensores del famoso cantante, que causaron un efecto inesperado: desde su estreno, la popularidad de Jackson volvió a aumentar y fueron muchos los que lo descubrieron y demandaron, otra vez, sus canciones pop.