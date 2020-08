Siniestro fatal en zona sudeste: “Escuché un solo golpe y un chico decía ´Amor despertate´"

Anoche un terrible accidente conmocionó a la zona Sudeste. Un conductor, en aparente estado de ebriedad, impactó contra una humilde vivienda en Asentamiento Virgen de Urkupiña.

Eran cerca de las 22 horas, Flavia tenía aún abierto un mini almacén que había puesto a funcionar hace menos de una semana. Su amiga se iba de la vivienda y en eso una clienta se acercó a preguntar por pan, que finalmente no compró. Luego solo escuchó un golpe y la voz de un hombre que le decía a alguien que se despierte.

“Escuché un solo golpe y me perdí y un chico decía “Amor despertate, amor” contó la mujer ante Multivisión Federal.

Recordó que una de sus hijas, que estaba en la segunda habitación terminó bajo las ruedas de la camioneta y la sacó un vecino, no registró lesiones graves. Su hijo que se encontraba cerrando la puerta sufrió quebraduras y hoy necesita ayuda para movilizarse.

“Mi hijita estaba en la segunda pieza y un vecinito me la sacó de debajo de la camioneta, ahora le duele el cuerpo. Reaccioné cuando el chico y mi amiga me gritaban desde afuera, me acordé que mi hijo estaba despidiendo a mi amiga, mi hijo dice que no vio la camioneta, sintió un solo golpe, se agachó, se cubrió la cabeza y él gritaba y venía gateando, decía estoy bien, pero estaba todo fracturado, esta enyesado”.







Flavia tiene 6 hijos y contó que hace poco decidió probar suerte con una pequeña despensa, pero jamás imaginó que la tragedia llegaría a su puerta por la imprudencia de un conductor que arrebató la vida de una joven mujer, hirió a sus hijos y destruyó años de esfuerzos.

Se refugia en la casa de una amiga y junto a sus hijos tratan de superar este terrible shock. “Perdí todo, ahora estoy en casa de una amiga. Me había puesto un negocio hace 3 días, mi hijo contento, gracias a Dios estábamos bien. Pagando las cuentas. Estamos shockeados, mal triste, todo lo que paso fue de golpe” concluyó.