Orán: "Se cumplió el protocolo, lo que no quiere decir que no haya habido algún desborde "

Luis Scozzina, Obispo de Orán se volvió noticia desde ayer cuando se dio a conocer por distintos medios de comunicación y redes sociales una procesión que se realizo en la ciudad norteña, seriamente afectada por la pandemia COVID-19 y por lo que se encuentran en fase de aislamiento social, obligatorio y preventivo.

Hoy a través de FM Aries, Scozzina dijo que la denuncia la conoce solo por los medios y dijo que se trató de una visita de la Virgen de los Santos Patronos por distintos barrios. Aseguró que contaba con la autorización del COE de Salta.

"Expresamente yo pedí el sábado para realizar este recorrido de las imágenes, lo presenté con un protocolo que tenía que ver con las fuerzas de seguridad, Bomberos, Servicio Penitenciario, Gendarmería y la Policía de la ciudad que garantizó que no fuese una caravana, porque en todos los medios sale que fue una caravana" explicó.

En cuánto al por qué decidió hacer esto en un momento complicado, dijo que lo basó en un concepto de Salud que sabe que no está incorporada en estos momentos en el ámbito de la comunidad: poner como parte esencial del cuidado de la población la salud espiritual.

"La salud es una salud integral. La salud física tiene que estar acompañada por la salud psicológica y espiritual " argumentó.

Destacó que ayer fueron los humildes los que se manifestaron en las puertas de sus viviendas. "Es algo extraordinario ver como nuestra gente más humilde, la que no tiene los cuidado de la salud, porque no tiene las condiciones de higiene, no tiene agua, no tiene cloaca, es la que se manifestó delante de su casa, con su vela, su altarcito, no fue aglomeración de gente, eran familias".









Para el Obispo ayer se cumplió con el objetivo que se quería lograr, aunque reconoce que quizás en algún momento hubo desborde pero insistió en que no hubo "caravana". Y comparó la situación que se viven en ferias, bancos y otros lugares donde si realmente hay aglomeración de gente.

¿Esto abre la expectativa en cuanto a la procesión del Señor y la Virgen del Milagro ?

Para el Obispo Luis Scozzina la manifestación de Fe del Milagro en Salta es distinta en cuanto a la cantidad de gente que se desplaza y provocaría desborde. "El Milagro no lo moviliza la Iglesia Católica, yo Obispo no es que le digo a los fieles, ahora viene el Milagro , salgan. Los devotos se preparan durante meses" diferenció.