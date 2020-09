Jujuy: encontraron a Luciana Sofía Herrera

La joven de 15 años es de Pampa Blanca, salió a pasear el perro y no se supo más de ella.

Este mediodía se confirmó la aparición de Luciana Sofía Herrera, la joven de 15 años que estaba desaparecida desde el sábado a las 18 cuando salió a pasear su perro por un viejo camino cercano a las 30 Viviendas de Pampa Blanca, lugar donde vive junto a su familia.



La misma fue encontrada en el límite entre las provincias de Jujuy y Salta cuando se trasladaba en una moto junto a un hombre mayor de edad. Aparentemente volvían de la ciudad de Güemes. Los datos fueron aportados por personas anónimas.

La joven fue trasladada a la comisaría junto al sujeto de 22 años y se investiga el vínculo entre ambas personas. La joven está en buen estado de salud y ya se encuentra con su familia, en tanto que el hombre quedó demorado a cargo de la Fiscalía.

"Mi hija está bien, asustada y cansada, todavía no hablé mucho porque no quiero ponerla más nerviosa", explicó su mamá al diario El Pórtico y destacó que todavía no sabe quién es el hombre con el que estaba su hija y espera más datos al respecto.