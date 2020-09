El intendente de Orán salió al cruce de Medrano: “La irrealidad que vive es asombrosa”

Luego de que la ministra de Salud, Josefina Medrano diga que no abren la Escuela Osvaldo Pos de Orán para atender pacientes porque no es necesario, su intendente repudió esas declaraciones.

Hoy en una entrevista televisiva la ministra de Salud, Josefina Medrano, dijo que las puertas de la escuela Nº 228, Osvaldo Pos, de Orán no se abrieron para atender pacientes con COVID porque no era necesario. Ante eso el intendente Pablo González salió al cruce y la acusó de hablar cosas desafortunadas.

Esa escuela es la que debiera estar acondicionada con una sala COVID, para derivar pacientes cuando el Hospital de Orán se vea desbordado en su capacidad. Es más, la semana pasada fue visitado por el propio gobernador, en ocasión de instalar nuevos equipos de oxígeno para sus camas.

En su cuenta de Twitter dijo que sus declaraciones “son desafortunadas e inciertas y realmente no ayudan, sino más bien complican la situación y los oranenses no necesitamos este tipo de expresiones en este momento”, escribió.





Las declaraciones ofrecidas en estas últimas horas por la ministra @JMedranoSalta son desafortunadas e inciertas y realmente no ayudan, sino más bien complican la situación, y los Oranenses no necesitamos ese tipo de expresiones en este momento. — Dr. Pablo Gonzalez (@DrGonzalezOk) September 7, 2020

“La irrealidad que vive es asombrosa, que venga a Orán y se haga cargo de lo que los oranenses estamos viviendo. Vivimos horas muy difíciles y necesitamos un Ministerio con nivel de presencia”, advirtió.

El senador Juan Cruz Curá, también utilizó sus redes sociales para opinar sobre la situación y aseguró que la sala COVID de la Escuela Osvaldo Pos está cerrada no porque no sea necesaria sino porque “no estaba en condiciones óptimas de ocuparse con pacientes por la falta de gestión del Ministerio de su cargo”.