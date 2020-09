La familia del joven salteño que se grabó antes de morir, irá a la justicia

Dolor, indignación y un pedido de justicia de la familia de Gabriel Alejandro Paz, un joven salteño de 29 años que murió el sábado. Había publicado un video en Facebook pidiendo una ayuda que nunca llegó. Este martes se confirmó que no padecía de COVID-19

Sergio, su padre, conversó con DNI Salta y se mostró sumamente ofuscado luego que la ministra de Salud, Josefina Medrano, dijera en un medio local que Gabriel se negó a recibir asistencia, lo que negó rotundamente.

“Esto me supera, lo estoy tratando de manejar, estoy literalmente envuelto en llamas, me sobrepasa. Mi hijo pidiendo, es ilógico que diga que no quería una ambulancia, no me quiero internar, si era lo que estaba pidiendo. No me ofendas, porque yo estoy de duelo, con mucho dolor y escucharte mentir así”, dijo.

A la charla se sumó Daniel, el hermano, quien contó que el día del fallecimiento, Gabriel estuvo desde las 13 hasta las 23 horas y detalló como fueron los días previos. “Nosotros llamamos el miércoles, llamamos al 911, te derivan al SAMEC, te consultan y te dicen que te van a llamar. Le coordinaron una ambulancia para el jueves que llegó, no le hicieron el hisopado y no lo internaron porque no había camas y lo dejaron en mi casa a la espera”, expresó.

Por lo sucedido, la familia irá a la justicia, con una denuncia de abandono de persona y hasta las últimas consecuencias y adelantaron que mañana se manifestarán por las calles céntricas.