Coronavirus: Dolor en la fuerza policial, falleció el comisario Burgos

Se trata del ex Jefe de la División Motorizada de la Policía de la Provincia de Salta, cuyo última responsabilidad fue la de acompañar a los repatriados en Salta. En uno de esos operativos, se contagió por un descuido, como él mismo lo dijo.

El "Jefe" no pudo ganarle la pulseada al COVID-19, lo que dejó un inmenso dolor entre sus familiares y cientos de compañeros y camaradas policías que lo respetaban y veían en él un ejemplo a seguir.

Burgos se encontraba internado en la clínica “Virgen de Urkupiña” con COVID 19 positivo y si bien al principio no estaba grave, muy rápidamente sus pulmones colapsaron. En un audio, su propia hija hace referencia a ese episodio, y dijo que no recibió la atención necesaria en el momento más crítico en la salud de su padre.

Es el segundo integrante de la fuerza de seguridad que muere por coronavirus. De acuerdo a los registros del Ministerio de Salud Pública, hasta ayer murieron 77 personas en la provincia por la pandemia.







Mensaje de apoyo y dolor



Martha Grace Lera

x favor!!! q brille para el la luz q no tiene fin. crei confíe q como eras un toro podías hacer frente a esta nueva prueba.descansa en paz.vuela buena Ángel azul



Mirta Sarapura

QEPD. Que brille para el la luz que no tiene fin. Fuerza y bendiciones a la familia.



Nieve Lucia Gonzalez

Mi mas sentido pesame a la flia k dioz lo tenga en la gloria



Elsa Martinez

QEPD ángel azul fuerza familia y bendiciones



Cucurina Cucurina

QEPD.. fuerza a su familia...



Silvia Noemi Ferro

Fortaleza a su familia que lo acompañó hasta su partida. QEPD



Celeste Tini Alvarez

Vola alto , como siempre lo hiciste , un gran hombre lleno de virtudes, una lealtad única , te conocí en ese juicio y te di todo para demostrar tu inocencia que nunca perdiste , que dolor más grande saber q ya no estás amigo !!! Solo dale fuerza a esa bella familia que armaste y luchaste siempre por q estén bien !!!! El cielo está más q abierto para ti porque sos único amigo mío !!! Que tu luz brille para siempre comisario Claudio David Burgos y no desampares a tu camarada la vos fundaste !!!!



Maria Maria

Que tristeza , Dios Bendiga y sostenga a su familia



Maggi Andrade

QPD mis más sentido pésame a la flia dios les de consuelo



Agueda Humacata

Qué descanses en paz y que Dios les dee a su familia consuelo



Carlos Pereyra

QEPD Dios lo reciba en su gloria y brille para el la luz que no tiene fin