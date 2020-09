Pedido escuchado, el relato de una médica para conseguir una cama para su padre

En las últimas horas del viernes, una médica salteña hizo un pedido desesperado al 911 y al sistema sanitario para una cama para su padre que se encontraba con dificultades para respirar, asumiendo que podría ser un caso sospechoso de coronavirus. Con el correr de las horas, según la página de noticias Ruta 34 Salta, desde Salud habrían podido dar respuesta al pedido.

“Estoy tratando de dejar de lado mis sentimientos para poder actuar con la cabeza y tratar de ser médico con mi papa. Mi papa es un hombre de 79 años que requiere, en estos momentos, una cama de terapia para respirador, un paciente que sufre de una enfermedad con antecedentes de haber estado cuatro veces en respirador” fueron algunas de las palabras de la profesional mientras sus ojos se llenaban de lágrimas en el video publico por Periodismo Joven.

Entendiendo que la situación sanitaria es delicada, también solicitaba al 911 poder acercarle material médico para ir dándole asistencia a su padre.

“Pido que me viralicen el video estoy tratando de ser fuerte para actuar como médico y esperé hasta el último momento no porque sea una mala hija sino porque no podía hacer nada antes” fueron sus últimas palabras.

El video de viralizó por Facebook, hasta que llegó a oídos del Ministerio de Salud de Salta.