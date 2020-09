Sáenz donará su sueldo y sus funcionarios también para asistir al sector privado

Preocupado por crisis que atraviesa el sector comercial y gastronómico, el gobernador Gustavo Sáenz, confirmó que donará la totalidad de su salario de septiembre, mientras que los ministros y funcionarios harán un aporte del 50% para paliar la dura realidad que atraviesan.

“La solidaridad debe ser también de la clase política”

En la oportunidad, invitó al Poder Judicial y Legislativo a acompañar la medida. “Les pedimos que nos acompañe con el mes de septiembre para que podamos ayudar a aquellos que no viven del Estado”.

A su vez indicó enviará un proyecto de ley para que mientras dure la emergencia y la pandemia sean los legisladores los que determinen que los que están en la función pública hagan un aporte para la salud y la seguridad.

Finalmente, advirtió que no bajará los brazos. “He recibido amenazas, no me van amedrentar, no me van a asustar. No me eligieron para que me aplaudan sino para cuidarnos entre todos. Tenemos que estar más unidos que nunca, con más fuerzas que nunca”.