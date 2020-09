El servicio doméstico estará habilitado, pero deberá ser un acuerdo entre las partes

Luego que el gobernador Gustavo Sáenz anunciara el regreso a la fase de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por 14 días en 7 departamentos, Ricardo Villada, ministro de Gobierno, confirmó cuál será la situación del personal doméstico.

En la oportunidad, señaló que el personal trabajará en la medida que exista un consentimiento mutuo entre las partes. “Es un régimen que ya vivimos en Salta, y por lo tanto va a tener que haber un acuerdo”, manifestó.

Caso contrario, advirtió que el servicio no se brindará. “En caso de que no exista consentimiento de ambas partes no se va a desarrollar la actividad", concluyó.