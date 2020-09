Muertes por coronavirus: “Los servicios funerarios también están desbordados”

En medio de la dramática situación sanitaria, las empresas funerarias también tienen sus servicios colapsados, al punto de que ya no pueden hacer retiros individuales. María Inés Pieve habló con InformateSalta.

La situación sanitaria es dramática, hoy se confirmaron 23 nuevos fallecimientos por coronavirus y las empresas de servicios funerarios también han colapsado. María Inés Pieve contó a InformateSalta cómo están trabajando.

“Estamos viviendo una situación que nunca imaginamos nos iba a pasar, desde la empresa fúnebre hemos tenido que cambiar todo nuestro trabajo en el homenajear a la persona que se fue, el de contener a la familia y acompañar el duelo. Hoy los servicios están desbordados”.

“En el caso de fallecimientos por covid e incluso por sospecha no está permitido el velatorio, lo que implica que el servicio se convierta en un traslado desde el lugar del fallecimiento hasta el cementerio o el crematorio, eso es lo único que tenemos permitido hacer en estos casos. Pero ante la gran cantidad de fallecimientos ahora ni siquiera podemos hacer retiros individuales”.





El personal de las empresas fúnebres, son héroes invisibles, como nadie habla de la muerte nadie habla de ellos. Trabajan todos los días tratando de brindar los servicios lo mejor posible, sabemos que ponen lo mejor de sí.

María Inés reconoce a InformateSalta con tristeza que esta situación hace que el duelo sea mucho más doloroso y difícil “no poder despedirse es muy duro, son familias que incluso han perdido el contacto días antes con su ser querido porque estaban internados o aislados”.

“En los últimos días la situación ha empeorado por la cantidad de servicios que estamos brindando en los últimos días, hasta hace un mes atrás los casos de COVID-19 eran aislados pasamos de tener dos al día a 10 o 15, sumados a los velatorios de personas que fallecieron por otras causas”.

Lamenta que hoy sea “imposible permitir este acompañamiento de la familia, antes a pesar de no poder hacer velatorios las familias podían ir a las puertas del sanatorio u hospital y acompañaban nuestro vehículo en una especie de caravana hasta el crematorio o cementerio, hoy esto es imposible, ya no podemos retirar de a una persona por vez, los tiempos son diferentes, la estructura ha colapsado, hemos triplicado la cantidad de servicios diarios, estamos muy preocupados por la situación y dolidos de no poder dar el servicio que quisiéramos”.

Consultada sobre cómo están trabajando a futuro aseguró que “si esto sigue creciendo vamos a necesitar la ayuda del estado, buscando espacios donde contener los cuerpos de las personas fallecidas porque las instituciones no tienen morgues o si las tienen son muy pequeñas y ya están colapsadas, no tenemos los tiempos para hacer tantos retiros. Nuestro crematorio también está colapsado, no podemos hacer las cremaciones del día, tenemos demoras”.