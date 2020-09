Presupuesto nacional 2021: “Va de cara a la reconstrucción de la Argentina”

En el marco de la presentación del presupuesto nacional en la Cámara de Diputados de la Nación, la diputada nacional Verónica Caliva destacó en Sin Vueltas de InformateSalta (Domingos 21.30, Somos Salta) que ha sido grato que el proyecto haya sido enviado en tiempo y forma. Cabe recordar que el país no tuvo presupuesto 2020 y se encuentra funcionando con la prórroga del sancionado en 2019.

“Estamos muy felices y lo digo como una militante que ha luchado y trabajado por la transparencia, por lo tanto, que el presidente de Alberto Fernández envíe el día que corresponde en forma, en la fecha de proyecto de presupuesto a la Cámara baja en el mes de septiembre ha sido una alegría, lo celebro realmente” indicó la legisladora nacional.

Además, Caliva recordó que el estado nacional se encuentra trabajando con la ampliación del presupuesto 2019, “un presupuesto que había llegado de la mano de los últimos meses de la gestión del ex presidente Macri, que era un presupuesto que no tenía nada que ver con la realidad de ese momento, pero aparte no tenía nada que ver con la pandemia”.

“Lo que hicimos fue discutir un proyecto de ampliación del proyecto 2019 y estamos funcionando con ese presupuesto”

De esta manera, la diputada nacional por el Frente de Todos, expresó que el presupuesto 2021 “es un presupuesto que va de cara a la reconstrucción de la argentina, pensado en la gente y para reactivar la economía de nuestro país”.

¿Existe el Federalismo en Argentina?

Otra de las consultas fue sobre la quita de fondos al AMBA para destinarlo para la provincia de Buenos Aires, por parte del gobierno nacional.

“Uno mira y recorre Buenos Aires y hay una opulencia de esta ciudad - que maravilla que es muy linda -, por supuesto, en un contraste tan violento con nuestra Salta. Pienso en Pichanal, en Santa Victoria en nuestra comunidades, más postergadas en la zona rural de Salta que esto tiene que ser el eslabón que permita que discutamos de verdad el federalismo” indicó Verónica Caliva en Sin Vueltas de InformateSalta.

Recalcó que es imprescindible que se dé un verdadero debate sobre la redistribución de recursos en la Argentina. “Para equiparar para que llegue la justicia social en materia re distributiva de las riquezas que generan las regiones y que nosotros que estamos más atrasados”

A modo de conclusión llamó a discutir el tema presupuestario, la coparticipación. “Seamos solidarios y solidarias entre nosotros los argentinos para que tengamos una Nación pujante que recupere todo lo que, en algún momento, fue y que podamos emerger como la Argentina que somos”.