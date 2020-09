Pese a estar de acuerdo, Godoy no firmó el documento contra la designación de Medrano

El diputado nacional, Lucas Godoy, dijo que si bien está en contra de que la ex ministra se desempeñe en la Superintendencia de Servicios de Salud, no firmó el escrito de sus pares.

Los legisladores nacionales del Frente de Todos por Salta difundieron un documento en el que rechazan que la ex ministra de Salud, Josefina Medrano, sea designada en la Superintendencia de Servicios de Salud. Si bien aparece su nombre, Lucas Godoy aclaró que él no lo firmó.

“Hubo reparos. Hay un documento que circuló, es un documento que comparto en términos generales, pero respecto de algunas adjetivaciones yo no comparto, por lo tanto, no lo firmé, pero si comparto en términos generales este reproche a la posibilidad de que pueda ocupar ese lugar la ex ministra”, dijo a FM La Cuerda.

En este sentido, indicó que su rechazo no responde a cuestiones personales sino de gestión, la que aseguró que no solo fue reprobada por el arco político opositor, sino por la sociedad. “Es una falta de respeto a los salteños esta posibilidad”, manifestó.

Asimismo, aseguró que si bien ellos expresan su rechazo y plantean una enorme cantidad de reparos, la decisión final la tiene el ministro de Salud de Nación, Ginés González García, quien frenó la designación a punto de firmarla.







Medrano se desempeñó como funcionaria provincial desde diciembre de 2019 hasta los primeros días de agosto de este año, cuando el gobernador Gustavo Sáenz le pidió la renuncia en pleno avance de casos de COVID-19. En su lugar asumió el doctor Juan José Esteban, quien recibió un fuerte apoyo de todos los sectores.

En tanto, fue designado también como secretario de Salud, Sergio Humacata, quien dejó el lugar vacante en la Superintendencia de Servicios de Salud de Nación, el que iba a ocupar Medrano.

Por su parte, el gobernador se refirió esta mañana a la situación y desmintió haber sido el quien le pidió a Ginés González la designación, incluso resaltó que nunca hablaron del tema. “En medio de todo lo que estamos viviendo, tener que soportar comunicados, me gustaría que hagan, que no hablen, que no digan”, disparó Sáenz.