De la CGT al Ministerio de Trabajo, Jorge Guaymás será el delegado en Salta

Así lo confirmó el referente de los camioneros en Salta y ex diputado. Aseguró que no dejará el gremialismo, pero que ahora su cargo será en la delación de Trabajo y Empleo del ministerio a nivel nacional.

El titular de la CGT regional Salta, Jorge Guaymás, asumirá en los próximos días como delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación. Ayer se reunió con el titular de la cartera, Claudio Moroni y el secretario Girón.

“No voy a dejar el gremialismo, voy a seguir representando al movimiento obrero en una institución como la delegación Trabajo y Empleo de Salta, del Ministerio de Trabajo, Ya estoy designado y en pocos días voy asumir el cargo”, dijo el líder camionero salteño en FM Aries.

Guaymás agradeció “la confianza que me dió el Frente de Todos, a los legisladores y funcionarios nacionales y de salta, mi nombre fue el primero que han mencionado, y a todos los secretarios generales del movimiento obrero que me dieron un respaldo permanente”.

Respecto a la situación del trabajo en Salta, el ex diputado dijo que la provincia “no es una excepción en la problemática de la desocupación, tiene 12.7% de desempleo, la tercera peor del país, un 50% de trabajadores no registrados, cada dos trabajadores uno está en negro”.

Sin deslindar responsabilidades, Guaymás sostuvo: “Tenemos que buscar la solución entre todas las partes, el gobierno provincial, nacional, los gremios, trabajar fuerte para llevar una política superadora a corto, mediano y largo plazo”.