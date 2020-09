Números alarmantes: Son más de 200 policías con coronavirus y 1400 aislados

Preocupa el avance que la pandemia del coronavirus está teniendo en Salta, no solo por las complicaciones de todo tipo que está causando, sino también por las personas que están falleciendo al no poder superar la enfermedad, encontrándose entre ellas efectivos de la Policía de la Provincia.

En las últimas 24 horas se han registrado los decesos de dos uniformados de la fuerza; uno fue este miércoles, se trata del sargento ayudante Lucas Matías Miró, del cual su familia pedía que sea trasladado a una clínica privada, mientras que la otra víctima es la comisario Marcelina Fabiola Ríos con 25 años de servicio en la fuerza.

Al respecto de esta situación y angustiado por este panorama el secretario de Seguridad de Salta, Benjamín Cruz, afirmó sentirse dolido por los fallecimientos en la fuerza, siendo el de Ríos “algo que nos llegó de cerca, es esposa de un tío mío, lamentamos mucho su muerte, anoche tuvimos la novedad que falleció”, expresó por Canal 9 Multivisión.

Con respecto al panorama general de la Policía ante la pandemia, Cruz enumeró que “hay más de 230 positivos y tenemos 512 que están en cuarentena desde el día 1°, desde marzo porque están en franja de riesgo”. A esto sumó que “tenemos más de 1400 en esta situación de aislamiento” por casos sospechosos o contacto estrecho de efectivos positivos.

Sobre los uniformados a quienes han confirmado su compatibilidad con la enfermedad, el funcionario dijo que “se viene haciendo un trabajo fuerte desde Bienestar Policial con un seguimiento no solo de cada aislado sino de la familia policial” en general, atentos a su situación.

Ante esta merma en la cantidad de efectivos, Cruz puntualizó que se llevó a cabo una “refuncionalización” del recurso humano en la fuerza, por ejemplo con la disminución de puntos o puestos de control. No obstante llamó a los vecinos a tomar responsabilidad y cumplir las indicaciones de resguardo: “Ya aprendimos en este tiempo lo que debemos hacer, no debemos tener un policía diciéndonos que debemos y no hacer, si se cuidan, cuidan a la policía”.

“No queremos más bajas, no queremos perder más policías”.