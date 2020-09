Video: Los asaltaron, les robaron todo y sus vecinos hicieron una colecta para ayudarlos

En medio de tantas noticias malas y tristes por la situación que se vive con la pandemia, los vecinos del barrio Grand Bourg padecen una ola de robos, delincuencia y asaltos que los hartó a tal punto de movilizarse pidiendo más seguridad, dado que nadie está seguro de los malvivientes.

Y sin embargo en medio de este sombrío escenario, la mítica frase “la unión hace la fuerza” cobra vida cuando los vecinos se juntan en una causa solidaria para ayudar a quienes se ven afectados, dando origen a los gestos más emocionantes y vitalizantes.

Así pasó con “Tano” y Darío, dos almaceneros del barrio a quienes los ladrones han amargado dos veces su trabajo diario, pero que desde ahora saben que sus vecinos estarán allí para ayudarlos: gracias a la colaboración de todos, juntaron dinero para que puedan volver a empezar.

InformateSalta dialogó con Carla, ella es una vecina de Grand Bourg quien inició una colecta solidario para juntar hasta el más mínimo pero valioso aporte que los habitantes del barrio quisieron hacer y así, entregarles el dinero a estos dos trabajadores, conocidos y queridos por todo, demostrándoles que están para darle el respaldo que necesitaban.

“Al Tano ya le habían entrado a robar anteriormente, le robaron las balanzas y lograron atrapar (a los responsables) porque querían venderlas, los soltaron pero se lograron recuperar las cosas”, recordó Carla quien agregó que días atrás “volvieron a robarles, les robaron todo, la balanza, la cortadora de carne, y era durísimo porque es gente que trabaja muchísimo de lunes a lunes”, recalcó.

Fue por eso que a través del grupo de WhatsApp que tienen en el barrio encabezó una colecta solidaria, donde cada vecino podía donar lo que quisiera de dinero. “Pensé que no iba a ser mucho y ocurrió lo contrario, todo el mundo aportó un montón, se realizó una movida muy linda y recolectamos mucha plata para ellos”, se mostró feliz.

Como se puede ver en el video, Tano y Darío no pueden ocultar su emoción que se transfiguró en lágrimas de felicidad al momento en que le entregan lo recaudado. “Fue impactante, justo era el cumpleaños de Darío, así que fue más que lindo el momento”, rememoró Carla.

Junto a la experiencia de haberse fortalecido como comunidad, no escapa el difícil momento que está viviendo el barrio. “Están entrando a robar con la gente adentro, ya no les importa nada, se hicieron denuncias y no pasó nada, tenemos una comisaría y entraron a robar a la vuelta, los atrapan pero los vuelven a largar”, resumió la inseguridad que vive la zona.