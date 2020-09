Más trabas al dólar: “Prácticamente la demanda va a disminuir a cero”

Tras la decisión del Gobierno de vetar la posibilidad de compra de dólares a empleados de empresas que hayan abonado los salarios mediante el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), el asesor financiero Luis Kabbas, en diálogo con InformateSalta, explicó que la medida deja en evidencia que las reservas netas están en una situación crítica.







No obstante, aclaró que el hecho de que el gobierno no tenga más dólares para satisfacer la demanda de la gente no implica que vaya a haber un corralito mañana. “Hoy todo el mundo está con ese miedo de si tiene que ir a sacar los dólares o no, pero no es así, lo que ocurre es que no hay dólares de libre disponibilidad que sean propios del gobierno nacional”.

"No hay posibilidad de un corralito, la situación es muy distinta a la de 2001"

El economista explicó que el dólar ahorro fue minando las reservas que tenía el gobierno. “Todo el mundo llegaba los primeros días del mes y aprovechaba esta gran brecha que había con respecto a los dólares paralelos para comprar el dólar oficial e incluso tener un subsidio extra porque podía venderlo en paralelo y hacerse de unos pesos adicionales”.







Sin embargo, sostuvo que las nuevas restricciones son un paliativo y no solucionan el problema de fondo. “Esto termina siendo un parche, son soluciones de muy corto plazo, la realidad es que no hay una solución de fondo al problema, lo que terminamos viendo es que inmediatamente los dólares paralelos tuvieron un salto importante y nuevamente tenemos una brecha a favor”.

“Lo único que terminamos haciendo fue una devaluación encubierta”

En ese marco, sostuvo que con esta nueva medida prácticamente disminuye la demanda de dólar por atesoramiento a cero. “Realmente va a ser muy poca la gente que va a poder comprar y de esa manera compran tiempo el gobierno para esperar en un principio a la cosecha o al ingreso de divisas por parte del campo”.

Por último, sostuvo que el gobierno va a tener que hacer algo para incentivar a que los exportadores liquiden divisas para tratar de fortalecer las reservas del Banco Central, y de esa manera tratar de ir nuevamente liberando el cepo. “Es la idea del gobierno no quiere decir que vaya a funcionar”.