Dos compañeras de la concejal "Cande" Correa le pidieron que se "tape un poco”

La edil contó que en una reunión, dos colegas del Concejo le dijeron que se ponga un saco o se cambie de ropa. “Se escandalizan por un escote y no por las mentiras de la política”, reflexionó dolida.

La concejal de la ciudad de Salta, Candela Correa, se mostró dolida por una solicitud que dos compañeras del Concejo Deliberante capitalino le habrían realizado durante una reunión de trabajo: le pidieron que se “tape un poco” o que cambiara su forma de vestir.

En una comunicación que mantuvo con FM Aries, Correa contó cómo fue el momento en que su forma de vestir la llevó a vivir esa situación: “Fue en una reunión de labor donde nada tenía que ver mi ropa, dos de mis compañeras –eso fue lo loco- me pidieron si podía ponerme un saquito, taparme un poco o cambiar mi vestimenta”.





Si bien no reveló los nombres de las concejales que le hicieron la solicitud, la edil agregó que el presidente del cuerpo deliberativo “dijo que le parecía medio fuera de lugar lo que pedían porque no podían decir qué ponerme o no”, enfatizó.





“¡¿Dónde está en la Carta Municipal cómo debo ponerme para ir a trabajar?!”

Dolida pero a la vez sorprendida por este episodio, Correa reflexionó que “mi ropa no le faltó el respeto a nadie, uno puede vestirse como quiera, no te lleva a calificar como mejor o no concejal o personal” la vestimenta que uno usa.

Así sentenció que este tipo de cuestionamientos desvían la mirada de los temas importantes que atañen a la realidad. “Se escandalizan por un escote, por un vestido corto y no por las mentiras de la política, de las cosas que pasan, debemos empezar a pensar proyecto y no fijarse en mi ropa”.





“Me sentí muy mal”