El ministro Esteban descartó el uso del dióxido de cloro en pacientes de COVID-19

Lo dijo en una reunión que tuvo con los Senadores de Salta. Indicó que este producto no tiene certeza absoluta de no poner en riesgo a las personas. Contó que la curva de contagios sigue en ascenso.

Desde su aislamiento al ser positivo por coronavirus, el ministro de Salud de la Provincia, el doctor Juan José Esteban mantuvo un encuentro virtual con los miembros de la Cámara de Senadores de Salta, quienes aprovecharon para despejar sus inquietudes sobre el status epidemiológico actual por la pandemia.

El ministro comentó que se llegó a una ocupación del 95% de camas de terapia intensiva, por lo que se trabajó en un importante cambio de logística que permitirá habilitar 160 camas de mediana y alta complejidad en el Hospital San Bernardo; 36 camas de mediana y baja complejidad en el Señor Del Milagro; 30 camas UTI en el Oñativia; 5 camas UTI en el Papa Francisco y 10 camas de mediana y alta complejidad para mujeres en el Materno Infantil.

A esto sumó el alquiler de dos pisos en una clínica privada donde funcionará una unidad de terapia intensiva y una sala común para internados de mediana gravedad, que contribuirán con la asistencia que ya se está haciendo en el Centro de Convenciones y otros establecimientos. Tampoco se olvidó del refuerzo al Samec, a la cantidad de ambulancias, recurso humano, números telefónicos, etc.

En cuanto al interior provincial, el ministro explicó que el fortalecimiento sanitario, en el caso de Orán, permitió habilitar la escuela Osvaldo Pos y bajar al 55% la ocupación de camas en el Hospital San Vicente de Paúl. Paralelamente, miembros del equipo de salud siguen recorriendo hospitales de toda la provincia para evaluar situación sanitaria y necesidades. Además se trabaja en obras de ingeniería de redes de gases medicinales para dotar oxígeno a hospitales, avanzando ya en Mosconi, Yrigoyen y Embarcación y siendo el hospital Santa Teresita, de Cerrillos, el primero que contará con ese servicio por ser de referencia en todo el Valle de Lerma.

Tratamientos

En otro sentido, el doctor Esteban indicó que se firmaron las resoluciones que ya permiten el uso hospitalario de Ibuprofeno inhalado y la ivermectina, como tratamientos compasivos. Sobre el Ibuprofeno se compraron 150 cajas y el laboratorio donó otras 50. En cuanto al ivermectina, dijo que se trabaja en el reparto para grupos de riesgo así como al personal sanitario y de seguridad.

Sobre el uso de terapias y medicamentos que no cuentan con autorización del ANMAT, como el caso del dióxido de cloro, Esteban fue directo al sostener que “por tratarse de un producto sanitizante bactericida y potabilizador de agua, del que ningún experimento científico recomienda su uso en humanos, no se puede implementar hasta no tener certeza absoluta para no poner en riesgo a las personas”.

Finalmente, consultado por la curva de contagios, el ministro explicó a los senadores que sigue en ascenso y aun no se puede precisar cuándo llegará el amesetamiento que permita hablar del pico de la pandemia. “Vamos a necesitar la colaboración de pueblo en lo referente a normas de higiene y distanciamiento con la idea de disminuir la letalidad del virus y contener la situación epidemiológica en toda la provincia”, expresó.