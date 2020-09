El Ministro de Salud confirmó que tiene coronavirus, es asintomático

El funcionario provincial indicó que se encuentra con una carga viral en ascenso pero totalmente asintomático. Adelantó que tiene diezmado el equipo de Salud. "Si baja la curva me reintegro en 14 días" sostuvo.

Con más de 11 mil contagiados de coronavirus en Salta, se suma el propio ministro de Salud Juan José Esteban. El funcionario provincial lo confirmó en Radio 10 durante una entrevista con la periodista Josefina Chávez Díaz.

"Tengo contacto viral, me hicieron un hisopado y en base a eso vamos a determinar que hacemos. Soy positivo pero asintomático total, porque no he manifestado ningún síntoma" indicó aclarando cuál era su situación.

Esteban indicó que todo el equipo de Salud se realizó el hisopado, dando positivos muchos de ellos. "En este momento están aislados. Hemos quedado quedado sin la gente de Epidemiología Guzmán Cardozo, nuestra doctora que está a cargo del despacho y la Dra. Acevedo en la Coordinación Epidemiología" concluyó.





Salteños queridos: Quiero informarles que me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Soy asintomático, estoy cumpliendo con todas las recomendaciones médicas y continúo aislado en mi domicilio. Gracias a Dios con buen estado de salud. — Juan José Esteban (@EstebanSalud) September 28, 2020

“Ahora en el PCR último que se me hizo, estoy con una curva en ascenso, asintomático” había declarado por FM La Cigarra minutos antes pero sin dejar en claro si padecía la enfermedad. Al tiempo que mencionó que parte del Ministerio de Salud está contagiado de COVID-19.