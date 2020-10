Pese a la prohibición, gimnasios de Orán reabrieron sus puertas

Dentro de la lista de actividades que fueron flexibilizadas para retornar en aquellos departamentos limitados por la fase del Aislamiento Obligatorio, quedaron afuera los gimnasios, quienes aguardan definiciones para volver a sus labores.

Sin embargo en la localidad de Orán, sus propietarios se cansaron de esperar y ante la necesidad de regresar al trabajado, decidieron reabrir sus puertas. En diálogo con el medio La 10 Orán la instructora de Zumba de esa comuna, Soledad Martínez, señaló que este lunes “muchos propietarios de gimnasios e instructores volvieron a trabajar”.

Martín enfatizó que los gimnasios oranenses “están cumpliendo con el protocolo y todos están equipados con elementos de limpieza y con la cantidad de gente que deben estar dentro de cada local”, ante lo cual siguen en la incertidumbre que no los dejan reabrir.

"Nosotros somos agentes de salud, (pero) parece que somos la peor parte de la pandemia"

“No entiendo por qué no nos permiten trabajar, estos meses fueron muy difíciles, nos dijeron ‘deben cerrar por el aumento de los casos’ y siempre estuvimos de acuerdo, hoy no entendemos porque no nos dejan trabajar, cerramos en agosto y septiembre”, resumió la situación.

Un tema sobre el cual hizo hincapié la instructora fue la necesidad de que puedan entrenar a la gente ya no por el beneficio físico, sino mental: “Esto no se trata de estar fitness, sino de una salud mental, tuve alumnas con COVID-19 y es importante estar con una actividad física, distendido, para así poder ayudarlos, es fundamental que la parte psicológica esté bien para combatir la enfermedad”.

Con esta consideración aseveró que los gimnasios continuarán trabajando. “Nosotros vamos a trabajar, hemos dialogado con varios propietarios de gimnasios y muchos de mis colegas lo están haciendo desde muy temprano, respetando el distanciamiento y las medidas de bioseguridad”, concluyó.