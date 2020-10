Asistencia a Familiares de Víctimas: Dos causas se encuentran en etapa de juicio

La Secretaría de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de la Corte de Justicia de Salta dio a conocer el estado actual de las 140 causas judiciales correspondientes al listado ofrecido por organizaciones de familiares de víctimas.

Del total de las causas judicializadas, 136 se encuentran finalizadas, mientras que las cuatro restantes se encuentran en trámite (dos de ellas en etapa de juicio).

El detalle de las que se encuentran en trámite es el siguiente:

Iván Bejarano: La causa se encuentra en la Sala VII del Tribunal de Juicio. El 19 de junio pasado, el tribunal informó que la Municipalidad de General Güemes remitió copias de una serie de ordenanzas y resoluciones que habían sido ofrecidas como prueba. Se comunicó además que la fijación de la audiencia de debate se encuentra supeditada a la recepción de legajos personales –solicitados por las partes- que la dependencia administrativa no ha podido remitir por la situación de pandemia.

Emanuel Estrada: Fiscalía Penal 4, Garantías 3. La causa se encuentra en etapa de investigación. La fiscalía solicitó el sobreseimiento del imputado por entender que existió culpa exclusiva de la víctima. El pedido, junto al legajo fiscal, ingresó al Juzgado de Garantías 3 para su resolución.

Cristian Fernando Luna: La causa se tramita ante la Sala VI del Tribunal de Juicio, con competencia en Transición, en etapa de investigación. Está caratulada como “Información por ubicación y paradero”. Se están produciendo diversas medidas probatorias como la ampliación de las declaraciones testimoniales de la madre y el hermano de la víctima, las que ya fueron recibidas. Asimismo, se solicitó a la preventora que se realicen tareas de investigación para ubicar a un sujeto cuyo nombre surgió de un llamado telefónico anónimo recibido por la familia.

Lautaro Viñabal: El trámite se encuentra a cargo de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán. La causa se encuentra en etapa de juicio. Ante un pedido efectuado por la Alzada se dispuso remitirle el expediente principal, por encontrarse pendiente de resolución un recuso de inconstitucionalidad por la Sala II del Tribunal de Impugnación. Por tal circunstancia se suspendió la audiencia de debate que había sido fijada para el 7 de septiembre pasado. Una vez devuelta la causa se fijará nueva fecha para el juicio oral.

Mariela Rossi: El trámite se encuentra a cargo de la Fiscalía Penal GAP 3 y del Juzgado de Garantías 6. La fiscalía informó que, al no haberse encontrado nuevos indicios que hagan presumir la comisión de un delito luego de la revisión efectuada por la Unidad de investigación de homicidios no resueltos, se resolvió desestimar las actuaciones por no constituir delito.