Parque La Vega: Asentados marchan y piden la liberación de su delegado “Yutiel”

Como un episodio que se está volviendo normal cada semana, otra vez los asentados de los terrenos linderos a Parque La Vega están manifestándose por las avenidas de la zona sur, interrumpiendo la circulación vehicular en la zona, sumando a su pedido por casas la liberación de su delegado, “Yutiel” Alderete.

Cabe recordar que el cabecilla de estos asentados fue detenido por la Unidad Especial de Investigación del CIF en conjunto con la UFINAR, en la tarde de este miércoles. La medida obedece a una solicitud emanada por parte del Fiscal Penal Nº 3 Horacio Guillermo Córdoba, autorizada por el juez Diego Rodríguez Pipino.

Rechazando la detención de su representante, los asentados de Parque La Vega decidieron volver a interrumpir la circulación vehicular en la avenida Tavella, en conexión con el camino de acceso al mercado de abasto Cofruthos, uno de los puntos de mayor circulación que conecta el centro con la parte sur de la ciudad.

InformateSalta fue hasta el lugar donde dialogó con algunos de los manifestantes mientras, con pancartas y haciendo ruido, se movilizaban por su compañero. “Estamos marchando por su liberación, nuestro compañero está peleando por nosotros”, señaló uno de los presentes.

Según denunciaron “le pegaron, está desaparecido, no sabemos dónde está, si en una comisaría, en Ciudad Judicial, pero queremos su liberación”. Vale mencionar que, según la información trascendida, “Yutiel” se encuentra en la Alcaidía.

Del mismo modo hicieron énfasis en su reclamo: “Somos 800 familias que no tenemos para un alquiler, somos gente sin trabajo y no pedimos que nos regalen, no pedimos nada gratis”.

“Alderete tiene corazón para la gente que tiene necesidades”