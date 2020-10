Caso Salas: aseguran que Vargas es inocente y que los autores materiales están fuera del país

Esta mañana, se dio a conocer que la causa por el homicidio de Jimena Salas fue elevada a juicio, con lo que Sergio Vargas y Nicolás Cajal Gauffín, esposo de la víctima, se sentarán en el banquillo de los acusados.

En diálogo con Mañana CNN Salta, el abogado defensor de Vargas, Luciano Romano, dijo que aún no recibieron una notificación oficial sobre la decisión judicial y tomó conocimiento por la nota difundida por el Ministerio Público Fiscal.

“Todavía no fuimos notificados de manera fehaciente, pero era algo que veníamos esperando hace tiempo ya la remisión de la causa a juicio, debido a que se le había rechazado todas las posibilidades de la libertad condicional, domiciliaria o el sobreseimiento para Vargas. Lo que nos quedaba era ir a un juicio oral para demostrar su inocencia, así que era algo que esperábamos”, expresó.

En este sentido, aseguró que demostrará la inocencia de su defendido, considerando que no existe ninguna prueba que lo vincule con el hecho. “La Fiscalía siempre se ha agarrado de las testimoniales de diferentes vecinos del barrio que lo vieron a Sergio. Nosotros dijimos de que estaba en el barrio, simplemente comercializando productos pero que en ningún momento, ni siquiera la Fiscalía pudo demostrar, que haya estado en la casa o haya hablado con Jimena en algún momento”.

Asimismo, aseveró que tampoco se lo puede puede vincular con el sospechoso principal, que siempre se buscó, que era un joven de aproximadamente unos 30 años, de buena presencia que habría ocupado un perro para poder ingresar a la casa.

“Para nosotros era un capricho por parte de la Fiscalía buscar un culpable y encima llevarlo a juicio después de haberlo sometido a una prisión preventiva durante casi dos años. Es la solución más simple para la justicia antes de reconocer que han cometido miles de errores, de reconocer que no tienen prueba alguna para resolver una causa tan complicado, tan conocida que fue el homicidio de Jimena”.







Romano cree que incluso la Fiscalía sabe que los autores materiales del crimen ya no están en el país. “Ya deben haber salido, ellos no tomaron las medidas correspondientes, no se hizo cierre de fronteras, no se hizo el procedimiento cerrojo en la zona y ellos desparecieron”.

Finalmente, afirmó que no existen razones para la detención preventiva de Vargas. “Estuvo dos años en el domicilio hasta la detención, en ningún momento tuvo una conducta evasiva o intentó irse del país. Siempre participó y colaboró con la justicia. Además, es una persona humilde, que influencia podría tener una persona así para entorpecer la investigación. Es ilógico”.