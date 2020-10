Detalles del libro sobre los negocios de Macri que preocupa al ex presidente

El analista político, Daniel Bilotta, adelantó detalles del libro de Santiago O'Donnell, basado en testimonios del hermano del ex presidente Mauricio Macri sobre negocios y la relación con su padre.

A principios de año, Mariano Macri se comunicó con el periodista Santiago O’Donnell para contar la historia de su familia y los conflictos por la herencia de su padre, Franco Macri. Con el correr del tiempo, esas charlas se convirtieron en un libro llamado "Hermano", que se presentará este viernes, pese a las presiones legales del ex presidente para detener su publicación.

Hablamos sobre "Hermano" con el analista político Daniel Bilotta, quien nos comentó que hubo una cautelar pedida por el ex presidente, Mauricio Macri, para que la publicación no viera la luz, pero la misma no fue tomada en cuenta.

"La editorial está acelerando los pasos para que no haya problemas el viernes con la presentación", contó Bilotta. Inclusive, en las últimas horas O’Donnell repasó el original final con Mariano para que no hubiese ninguna duda ni nada que lo pudiera perjudicar, sin su conocimiento".

A modo de adelanto, el analista comentó que el libro será una reivindicación de Franco Macri de parte de Mariano. "Todos recuerdan que la relación del fundador del grupo Socma con Mauricio siempre fue muy conflictiva". En tanto que "Horacio Verbitsky tiene la hipótesis de que Mauricio Macri trabajó para desplazar a su padre de los negocios arguyendo a su senilidad, algo que Verbitsky desmiente y asegura que Franco estaba en pleno uso de sus facultades mentales", completó

A modo de conclusión, Bilotta dijo: "Veremos finalmente qué aparece en el libro, hasta ahora hay mucho de rumor". "Algunos tienen la impresión de que el ex presidente conoce algunos tramos del libro, deberíamos saber cómo, por alguna de las medidas judiciales que va pidiendo", concluyó.

En este enlace, la columna completa.