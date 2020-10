Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama: “Me enseñó a ver la vida de otra manera”

En el marco del “Día Internacional de prevención y lucha contra el cáncer de mama”, el hoy lunes 19 de octubre desde las 9:30, en el salón auditorio del Hospital San Bernardo, se realiza la presentación de fotografías tendientes a concientizar sobre la enfermedad.

Roxana Vilte participó de la inauguración de la muestra fotográfica, la mujer padeció cáncer y logró superarlo. “Lo venimos superando año a año, haciendo distintos análisis para ver si no hubo metástasis, pasé por quimioterapia, por rayos, por todo”, dijo en Canal 9 Multivisión.

“Tener cáncer es algo que muchos asocian directamente a la muerte y tienen miedo, pero en mi caso fue un llamado de atención, me enseñó a ver la vida de otra manera, fue un resurgimiento, me hizo renacer, no le tuve miedo en ningún momento, traté de meter todo para adelante y ser lo más positiva posible”, dijo la mujer.

Aunque tiene el barbijo puesto, el rostro de Roxana es transmite alegría y se puede suponer una amplia sonrisa. “Es muy importante la familia, mis hijas, mis padres y mis amigos me apoyaron muchísimo en ésta etapa, la contención es lo principal, también es primordial tener fe, creer en uno mismo, no tenerle miedo a la enfermedad”, expresó.

En su testimonio, la mujer dijo que con la enfermedad “mi vida cambió totalmente, yo había estudiado diseño de modas, a partir de la enfermedad empecé a trabajar el doble o el triple en el diseño. Mi consejo es que se cuiden, que se hagan los exámenes continuamente desde temprana edad, hay chicas que les agarra a los 20. Hay que transmitir la alegría de vivir, de salir adelante, de no tener miedo”, manifestó.