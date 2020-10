Subsidios a la cultura: “A nivel nacional, Salta se está tomando como ejemplo”

No hay ninguna certeza de cuándo podremos volver a ser espectadores en una obra de teatro, un recital en vivo, o escuchar un concierto en una sala. Si bien el streaming nos acerca, a través de la virtualidad, a diversos espectáculos, la presencialidad en los shows no puede ser suplantada por una pantalla.

El productor de espectáculos, Sebastián Magnasco, fue entrevistado en el programa InformateSalta por Canal 9 Multivisión, donde se refirió al impacto de la pandemia en la industria cultural. “Fuimos los primeros en parar y seremos los últimos en volver”, dijo.

Magnasco señaló que desde ASAP, Asociación Argentina de Productores, junto a otras Cámaras de productores y técnico, se presentó un proyecto para poder hacer actividades en el verano, a modo cooperativista. “No hay otra forma de compartir un espectáculo que no sea en vivo, no hay otra forma de estar en un recital que no sea saltando, cantando, un una butaca”, expresó.

Sobre la implementación del streaming, el productor dijo que es un paliativo, “es una aspirina para una gripe. El artista no puede hacer streaming todos los días, el artista sale de gira, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad”.







Respecto al Plan de Reactivación Cultural 2020, Magnasco dijo a InformateSalta que “a nivel nacional se está tomando a Salta como ejemplo por los 30 millones de pesos que destinó el gobierno a Cultura con subsidios, es la primer provincia que subsidia a la producción, hay 10 créditos para producción locales, la Cámara de Senadores también aprobó el no cobro del 3,6% de ingresos brutos a los trabajadores de la cultura que no hayan facturado este año, se está tratando la ley de mecenazgo”.