Aún sin definirse, no descartan que la suba del colectivo sea mayor al 30%

Por estas horas son dos cuestiones que atañen a los salteños en cuando al servicio del transporte público de pasajeros, uno es cuánto podría pasar a costar el boleto de colectivo en caso de readecuarse bimestralmente por la inflación, y luego la renovación del pase libre estudiantil, con mucha demanda por parte de universitarios.

Sobre estas cuestiones el presidente de SAETA, Claudio Morh, estuvo conversando con el medio Pirámide Noticias donde primeramente aseveró que no se sabe cuánto será el monto al que se elevaría el boleto, pero inexorablemente habrá una readecuación y que podría guiarse en la escalada inflacionaria.

“No está definido el monto pero tiene que subir, el año pasado planteamos que se ajuste por inflación, esto tiene que ver por la quita de subsidios por parte del presidente de la Nación, quien no le sacó al AMBA” dicho subsidio, recordó.

Con respecto a la posibilidad que la actualización sea del 30% como circuló el rumor, Morh no descartó que sea aún más, puesto que en enero y febrero la inflación acumulada superó ese margen. “Si bien esto lo debe decidir la AMT cuando hagamos el pedido de ajuste, será ajustado a este concepto que está arriba del 30%”, enfatizó.

En cuanto a la actualización del pase libre estudiantil por parte de universitarios, quienes están haciendo extensas filas afuera de las oficinas de SAETA, Morh ahondó en que hay una situación particular con la UNSA, pues no pudieron conseguir la información de quiénes eran aquellos alumnos que contaban con, al menos, 2 materias aprobadas en el periodo anterior.

Al no contar con esa información, debieron requerir el trámite presencial, particular y personal de los alumnos para que renueven su beneficio. “Las largas filas son una realidad pero los alumnos, de un buen modo, están dando la información, esto es un dato, nadie oculta nada, sobre todo aquellos alumnos que hacen las cosas bien, quienes se inscribían sistemáticamente como ingresantes o no tienen materias aprobadas, no querrán que la información se entregue”, espetó.