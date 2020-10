5 tips para una mejor experiencia en las máquinas tragamonedas  

Jugar en las tragamonedas online es un pasatiempo entretenido de muchos jugadores, en especial ahora que la pandemia del coronavirus nos obliga a permanecer en casa. Aunque no es fácil ganar dinero en las slots, existen algunos tips concretos que puedes aplicar para apostar inteligentemente. Por tal motivo, recopilamos los 5 mejores tips que te ayudarán a disfrutar aún más la experiencia de hacer girar los tambores:

1. Encuentra tragamonedas con RTP alto



RTP significa "retorno al jugador" y, precisamente, muestra el porcentaje de las apuestas que la tragamonedas regresa a los jugadores. Esta cifra no indica la cantidad que recibirás personalmente, sino que considera la totalidad de apuestas y usuarios. En palabras sencillas, entre más alto sea el RTP, mayor es la probabilidad de que la tragamonedas pague. La mayoría de las slots tienen RTP de entre 92 % y 97 %. Te recomendamos jugar en tragamonedas con RTP de 96 % o más. Puedes encontrar el RTP en la sección de Ayuda o Configuración del juego, la cual usualmente está ubicada en la esquina inferior izquierda del tablero. Busca ese RTP alto si deseas una experiencia más gratificante. Después de todo, siempre es agradable recibir un poco de lo apostado, ¿cierto?

2. No juegues en slots obvias



El negocio de los casinos consiste en tomar tu dinero. Por lo tanto, no importa lo genial que creas que son sus promociones, ellos siempre te guiarán hacia lo que quieren que juegues. Verás banners y avisos estupendos pidiéndote jugar sus "slots favoritas" o quizás un nuevo lanzamiento. No obstante, lo más probable es que esos juegos tengan un RTP bajo - justo lo opuesto de lo que hablamos en el tip #1. Así que, haz tu investigación, explora la biblioteca de juegos y encuentra tragamonedas con buen aspecto. No te olvides de comprobar el RTP y decidir si en realidad quieres jugar. ¡Y no te dejes influir por el astuto marketing de los casinos!

3. Juega en casinos seguros



Jugar slots online puede ser muy entretenido, aunque deja de serlo si el casino decide quedarse con tus ganancias. Por desgracia, existen algunos sitios fraudulentos que harán todo lo posible para quitarte tu dinero. Las buenas noticias son que es muy fácil reconocer casinos confiables y legales. Simplemente busca en el sitio web el sello de un ente regulador confiable, como los de Alderney, Gibraltar, Malta o Curazao. Cualquiera de estas insignias garantiza que el casino ofrece juegos transparentes, como también procesos de pago seguros.

4. Practica con las tragamonedas gratis



Puedes encontrar tragamonedas gratis en sitios web de juego online e incluso en los casinos mismos. Con estas, puedes practicar de forma ilimitada con créditos gratuitos. Las slots gratis son una manera excelente de conocer el juego antes de apostar dinero real. Tal como en los deportes, la práctica sirve. Las versiones de demostración no solo te ponen al día con las reglas del juego, sino que te ayudan a entender lo que ofrece cada símbolo y las combinaciones necesarias para activar las funciones especiales. Si eres un principiante, estas slots gratis pueden resultarte bastante útiles. Además, activar algunos de los nuevos bonos con cinemáticas siempre es divertido, ¡incluso si no estás ganando dinero de verdad! Uno de los sitios de tragamonedas gratis más populares es tragamonedasgratis.com, donde encuentras los títulos más jugados en Argentina. Por lo tanto, es un portal estupendo para empezar.

5. Escucha a otros jugadores



La mejor manera de aprender sobre una tragamonedas es leer opiniones en foros de Internet. Los jugadores se entusiasman con los nuevos lanzamientos y sus clásicos favoritos. Después de todo, ¡los apostadores de tragamonedas son realmente apasionados! Lo mejor es que, si alguna tragamonedas no está a la altura o los jugadores sienten que no paga lo que debiera, ¡recibirá rápidamente muchas críticas para advertir a otros usuarios! Si tienes el ojo puesto en una tragamonedas, pero aún tienes dudas, busca en Internet las opiniones más recientes y toma tu decisión con base en las experiencias de otras personas.