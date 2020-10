Le negaron el respirador a su madre con coronavirus y el audio de la médica se viralizó

"Si se cansa de respirar, no vamos a enchufarla, no es factible", dice la grabación. La mujer al final murió en el hospital Castro Rendón, de Neuquén.

Una mujer, que era paciente oncológica, falleció con coronavirus en Neuquén. Tras su deceso, se viralizó un audio en donde la médica le informa a la hija que su madre no era candidata a un respirador por sus problemas de salud preexistentes.

La mujer esperaba una cama en la guardia del Hospital Castro Rendón, de Neuquén y finalmente falleció.

“Ella no es candidata a un respirador o a intubarla (…) Si se cansa no es que vamos a enchufarla a un respirador (…) Que respire un aparato por ella, no es factible. (…) Vamos a hacer todo lo posible para que ella no sienta nada”, se escucha en el audio, que se volvió viral horas más tarde.

“Yo la estoy viendo a tu mamá desde que ingresó. ¿Viste que tiene antecedentes? Entró respirando muy mal y con el oxígeno no es suficiente”, comenzó diciendo la médica.

“Ella se cansa de respirar, en algún momento se va a cansar. Estamos ayudándola a que no sienta la falta de aire poniéndole oxígeno y un poquito de morfina. Ella no es candidata a un respirador o a intubarla. Si se cansa no es que vamos a enchufarla a un respirador”, agregó.

Y aclaró: “Que respire un aparato por ella, no es factible. En este momento le estamos dando confort, acompañándola a que no sienta la falta de aire”.

La hija pregunta entonces si su mamá tendrá disponible una cama en el hospital, a lo que la médica responde: “No conseguimos cama, va a estar en la guardia y no la pueden ver”.

“Si hace un paro respiratorio no se la va a reanimar. Está grave, se va a cansar de respirar. Vamos a hacer todo lo posible para que ella no sienta nada”, concluye el audio. /Cadena3