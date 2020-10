Jujuy: Detienen a un sacerdote acusado de abusar de una niña

El sacerdote Ricardo Oscar Quiroga, alias "Padre Coco", fue detenido e imputado por abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado por ser cometido por dos personas y por ser miembro de un culto religioso. El caso ocurrió en El Carmen, Jujuy y ha convulsionado a toda la sociedad.

El comisario Marcelo Anachuri de El Carmen expuso sobre esta situación en Jujuy al Momento: “ante el aberrante hecho de abuso sexual contra una menor de 10 años, puedo decir que se está investigando el hecho y se encuentran dos personas detenidas hasta el momento, que sería un párroco y una mujer mayor de edad y que supuestamente sería la que entregó a la nena”. “Hay una tercera persona que está prófuga de la justicia, ya se realizaron los trabajos periciales en el lugar del hecho y continúan las tareas investigativas”.

"Quiero justicia para mi hija le han roto los sueños y le han desgraciado la vida"

A raíz de esta situación, el Obispado de Jujuy emitió un comunicado donde expone que como primera medida suspendió al sacerdote y queda a disposición de la justicia.

El relato de la madre de la menor abusada

“Yo me entero de la violación de mi hija de 10 años el domingo, el sábado fue que la chica esta Cielito Regazzoni la lleva a mi hija a la casa del cura para ser violada, por dos personas. El domingo la veo a mi nena golpeada en la parte de la sien, y ella no me dijo nada. Y en la pieza me dijo quiero hablar con vos y me contó todo lo que le hicieron. La llevé a la policía, le hicieron estudios y salió que fue violada. Como la conozco a esta chica, de 21 años, se hizo amiga de mis hijos mayores. Me dijo un día mi mamá me echó, y yo le dije que se venga a mi casa, eso hace dos semanas. En eso fue que se llevó a mi nena. La entregó por plata, ella vio y se reía. Mi nena me contó todo lo que le hicieron, yo quiero que haya justicia porque es una menor de 10 años que le han roto sus sueños y han desgraciado su vida”, relató entre lágrimas la mamá.