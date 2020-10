Malversación de fondos municipales: “Falta control por parte de los organismos”

El periodista Diego Comba señaló que “desgraciadamente no es algo nuevo”. Además dijo que algunos dirigentes “no terminan de entender que los bienes públicos, son justamente públicos”.

En el marco de la investigación que se sigue adelante contra los ex intendentes Ernesto “Kila” Gonza, Manuel Cornejo y “Kike” Prado, de San Lorenzo, Campo Quijano, y Aguaray, respectivamente, el periodista Diego Comba, en InformateSalta por Multivisión Federal, señaló que “desgraciadamente no es algo nuevo”.

Entre las causas, señaló que existe una grave falta de control por parte de los organismos, y hasta en algunos casos complicidad. “Hay algunos que no terminan de entender que los bienes públicos son públicos, me parece que no terminan de darse cuenta que ellos están para administrar la cosa pública y lo que tienen que hacer con esa plata es mejorar la calidad de vida de su gente”, disparó.







Comba subrayó que lo que debe primar son los organismos de control de los gastos del Estado. “Para eso están los Diputados y el Senado en el caso de la Provincia y a nivel municipal lo mismo, creo que una solución es poder tener un gobierno de verdad abierto, donde uno pueda entrar a una página y descargar datos que le permitan evaluar la ejecución presupuestaria “

Por otro lado, ponderó la decisión política del gobierno de Urtubey de descentralizar los fondos pese a que en varios municipios no supieron aprovecharlo. “Para mi fue fantástica porque le daba capacidad de respuestas por lo menos en el área social, algunos cumplieron con los objetivos, y otros no, ahí está la justicia desgraciadamente”, expresó.







Finalmente, señaló que el Estado debe revisarse hacia dentro. “Esa torpe maquinaria que muchas veces es muy pesada de mover debe cambiar, hay que agilizar las cosas”, finalizó.