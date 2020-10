31 de octubre: Llega "Halloween" entre su debate, su diversión y los dulces

La noche de Halloween, cada año que pasa, es menos vista como la invasión de una celebración anglosajona y más como la adaptación sin complejos de una fiesta que gana adeptos, se supera en imaginación cada 31 de octubre y se entremezcla entre los chicos salteños.

Estos días todo gira alrededor de las calabazas, hasta el punto de que la gastronomía y la repostería han abierto nuevos horizontes gracias a la fiesta de Halloween. Ya no hay local ni parque temático que se resista a su fiesta con telarañas, esqueletos, velas y hasta ataúdes, ni famoso que no cuelgue en las redes sociales su foto disfrazado.

En 2017 los salteños fueron noticia por organizar un Festival de la Luz para desterrar los festejos de Halloween de la provincia. Sin embargo, lejos de disminuir, los eventos por la Noche de Brujas fueron en aumento y parecen difundirse lentamente en la ciudad. Obviamente, la polémica y el debate sobre cómo se inmiscuye en nuestras tradiciones, están a la orden del día.

¿De dónde viene? Lejos de lo que se cree, la Noche de Brujas no tuvo origen en los EE.UU., donde se celebra con grandes despliegues y preparativos. Surgida en Europa, la festividad que dio origen a Halloween viajó al continente americano con los peregrinos irlandeses que llevaron consigo las costumbres celtas.

Los antiguos pueblos celtas solían realizar una gran ceremonia para conmemorar “el final de la cosecha” a finales de octubre. Esta fiesta fue bautizada con la palabra gaélica de “Samhain”. Entre los preparativos se solía dejar comida y dulces afuera de sus casas a modo de ofrenda. Por otro lado, era común encender velas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino hacia la luz y descanso junto a Lugh, el dios de la Luz.

Con el paso de las décadas, la actividad fue cambiando. Cada 31 de octubre, los niños celebran el Halloween visitando las casas de los vecinos y exigiéndoles dulces a cambio de no hacerles un daño (rayar las paredes, romper huevos en las puertas, etc.). Esto lo hacen vestidos de diablos, brujos, muertos, monstruos, vampiros y demás personajes relacionados principalmente con el mal. Usualmente las bolsas que llevan para los dulces tienen motivos como calabazas huecas con forma de cara, gatos negros, calaveras, etc.

En la actualidad se celebra por todo lo alto en los países anglosajones como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda, pero también goza de un gran seguimiento en España y en diversos países de Hispanoamérica que, con adaptaciones propias, también han sucumbido a la celebración del miedo rodeados de dulces, calabazas, velas y desfiles de disfraces.