Gira de egresados: “Los que no quieran ir tienen derecho al reintegro con una quita del 25%”

A través de la Resolución 498/2020, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Turismo y Deportes estableció que las agencias de viajes autorizadas para el turismo estudiantil deberán ofrecer a los estudiantes “la reprogramación de los servicios turísticos cuya realización o prestación se haya visto impedida con motivo de las restricciones ambulatorias dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de la pandemia por coronavirus”.

En radio CNN Salta, Carlos Luna, dueño de Crysthal Travel, explicó que para entender la medida tomada por el Ministerio de Turismo, hay que recapitular cómo es la operación entre las agencias de turismo y los grupos de estudiantes y las comisiones de padres.

“Todas las agencias, por lo general, con los destinos nacionales, realizan un contrato donde congelan los precios a cambio de un cumplimiento de pago de los padres. Eso quiere decir que a los padres les conviene porque nosotros correlativamente hacemos la misma operación con los prestadores de servicios. Los padres tienen dos opciones, o comenzar a pagarnos a nosotros un viaje o ir guardando la plata particularmente y pagar, pero los que vienen pagando tienen congelado el precio”, señaló en el programa La Mañana de CNN Salta.

Luna sostuvo que la resolución, lo único que hace es fijar tiempos, “que a partir de que el ministerio de Salud defina cuando se va a poder salir el turismo estudiantil grupal. Estamos desde el 16 de marzo sin actividad, pero venimos trabajando administrativamente, muchos padres ya terminaron de pagar. Las agencias de turismo tienen un periodo de 60 días para poner en conocimiento las fechas de salida, respetando la estacionalidad”.

Una vez notificados los chicos, ellos tienen 30 días para decir o elegir una de las fechas. “Los que no quieran ir tienen derecha al reintegro con una quita del 25% del monto pagado. Este año fue muy especial, hay muchas familias que hoy tienen sus ingresos comprometidos y no pudieron seguir pagando. Otros dejaron de pagar por miedo, ellos decidirán si van a viajar o no cuando se les dé una fecha de salida. Tenemos que recordar que el que deja de pagar va a tener una actualización cuando retome los pagos” concluyó por radio CNN Salta.