Caso Lautaro Ramasco: Gustavo Vaccarella negó protección política

El periodista visitó los estudios de CNN Salta y se refirió al lamentable accidente donde murió el joven Lautaro Ramasco y él quedó involucrado.

Durante la entrevista, Gustavo Vaccarella, reiteró que no tiene vinculación con la muerte del joven quien actualmente tenía una relación sentimental con su expareja. “Hasta el momento no me ha citado la justicia y mi nombre y apellido no aparecen” afirmó en relación a la causa que está siendo investigada por el fiscal Leandro Flores.

“No estuve en el lugar del hecho ni envié a nadie. Lamento mucho lo sucedido, pero no tuve nada que ver con lo que sucedió” agregó. Relató que ese día después de los hechos recibió mensajes de su expareja y la hermana de Lautaro, en donde le decían “espero que no tengas nada que ver con lo que le pasó a Lautaro”.

“Pensé que se había peleado con alguien o había tenido un accidente pero no le pregunté nada” expresó durante la entrevista y sobre cómo se enteró de los hechos. Horas mas tarde aseguró que supo lo sucedido.

En relación a la protección política, el periodista negó una protección por parte del arco político al cual se lo involucró a través de las redes sociales. “Conozco a la gran mayoría de los funcionarios porque pasaron por el programa, pero no tengo protección roque no tengo nada que ver” afirmó.

"A quienes se nombraron, los libero. No le pedí ayuda a nadie y se los mancha a ellos gratuitamente" afirmó.