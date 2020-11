Gran incertidumbre por las giras de egresados: “Pagamos pero la empresa no nos da respuestas”

Reprogramar las fechas o pedir la devolución del 75% del monto adelantado por el viaje de egresados, son las opciones que tienen los estudiantes que finalizan el secundario y tenían programada la gira para éste año.

InformateSalta dialogó con alumnos del Tommasini, quienes reflejaron la incertidumbre respecto a qué sucederá con los paquetes turísticos comprados. “La promoción de mi colegio se dividió en dos, los que viajaban con Travel Rock a Bariloche y los que viajaban a Camboriú con Ale. Yo soy de los que viajan con Ale, en mi caso lo que nos dijeron todo el año era que ya nos iban a avisar como se hacía hasta que llegó el momento en que pedimos la devolución de la plata”, contó Máximo.







De acuerdo al testimonio de Máximo, cuando el grupo de estudiantes decidió pedir a la empresa que les reintegraran el dinero, “nos dijeron que teníamos que hacer una carta explicando los motivos por el cual vamos a cancelar el viaje. La semana pasada quise ir a la sucursal que tienen ellos a la vuelta de mi colegio y estaba cerrada y no había nada es como si ya no estuvieran ahí , no hay escritorios ni nada y siguen sin darnos respuesta un amigo tenía el número de otro chico de Ale y lo hablo y le dieron otro número pero no atendía”.

Además, contó que sucedió algo similar con el grupo que iba a viajar con Travel Rock. “Siguen sin darles respuestas y ya muchos chicos cancelaron, o sea no van a viajar. Algunos chicos ya pidieron la devolución, dicen que retienen el 25% del total del viaje y el resto lo devuelven, pero hasta la última vez que hablamos no sabían de qué manera”.

Otra de las estudiantes, Antonella, sostuvo que “no a todos les conviene ya que se van a otras provincias a estudiar o simplemente tienen que estudiar por la facultad. Algunos habían pagado $74.000 y otros $66.000".

Milagro contó a InformateSalta que su grupo de compañeros sí quieren viajar, pero aún no tienen certezas de cuándo ni cómo se realizará la gira. “Por lo menos mi grupo de amigos quiere viajar ya que puede ser lo único de 5to que nos quede o que podamos disfrutar”, señaló.

La incertidumbre es el factor común de los estudiantes de quinto año, no saben si podrán viajar y esperan que las empresas sean responsables con los acuerdo. ¿Se concretará un ansiado viaje de egresados?