Vínculos en cuarentena: padres aseguran que conocieron más a sus hijos

En marzo, la pandemia por el COVID-19 comenzó a golpear fuerte al mundo y la decisión que tomaron la mayoría de los gobiernos es el confinamiento para evitar su propagación. Argentina, no fue la excepción y el presidente Alberto Fernández dijo por primera vez la palabra cuarentena desde el día 20 de ese mes.

Con las medidas, familias enteras se vieron obligadas a convivir las 24 horas, cosa que antes por las labores diarias se hacía muy difícil y en este sentido, sirvió para que sea un tiempo de afianzar vínculos entre los padres y los hijos.

Al respecto, Silvana Bono, médica psicoanalista e integrante del Espacio Enredados, comentó a Telefé que su trabajo fue readaptado y siguieron tratando a sus pacientes desde la virtualidad, a través de videollamadas e indicó algunas de las reflexiones a la que llegaron.







“Nos dijeron los padres que no conocían a sus hijos y de repente esto de obligarlos a todos a quedarnos en casa y saber del otro, antes nuestra agenda no nos daba el tiempo o no queríamos. Los padres entendieron que con los jóvenes hay pequeños encuentros, que no son muy largos porque ellos no quieren, pero que en esos encuentros hay un gran encuentro afectuoso, de conocer al otro, de diálogo, de no pelea”, dijo.

En este sentido, pudieron descubrir también que dos de los problemas más preocupantes, principalmente en adolescentes, tienen que ver con la ansiedad y la baja autoestima, que pueden tratarse a tiempo para evitar un problema aún mayor.

Espacio Enredados sigue brindando atención gratuita a personas de todo el país que requieran de la ayuda de un profesional.