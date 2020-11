Comerciantes vs. “manteros”, en pie de guerra: “El tema es la desigualdad”

El conflicto entre manteros y comerciantes es de larga data. Sin embargo, ahora esta tensión se potencia por la delicada situación económica en la que ambos se encuentran a raíz de la crisis que se profundizó por el aislamiento social obligatorio.

En InformateSalta por Multivisión Federal, Fabiana, propietaria de Bambi, aseguró que se trata de una competencia desleal. “Todos los comercios de Salta pasamos las inspecciones de protocolo, ellos no cumplen ningún protocolo y no solo eso, nosotros no podemos tener un error en la facturación de la mercadería que viene de Buenos Aires, y ellos pueden pasar contrabando y vendértelo a dos pasos de tu local".

Como propuesta para tratar de solucionar el conflicto, pidió que los ambulantes no puedan instalarse en el centro antes de las 21 horas. “A ellos les quedó la normativa vieja de que pueden estar a partir de las 20 pero no respetan, están desde la mañana y a las 20 horas esto ya se llena de tal forma que no se puede mantener distanciamiento, la gente no quiere entrar a las peatonales porque están llenas de gente”

Para diferenciarse, marcó que ellos deben hacer frente a gastos fijos, como el alquiler, los impuestos y los sueldos. “El alquiler se ha mantenido pero todo lo que ha sido ingreso ha mermado muy mucho, las ventas obviamente la gente que no podía llegar al centro, pero bueno las leyes existen para el comercio y para ellos no”.







Por su parte, Jorge Pampero, miembro del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la Provincia, explicó que debido a la falta de circulación de los colectivos, el horario de venta queda muy restringido para ejercer la actividad. “Sabemos que los colectivos están funcionando solamente hasta las 22 horas y nos queda poco margen, no nos alcanza para cubrir nuestras necesidades”.

También demostró poco interés por la posibilidad de ser reubicados. “Esa propuesta la hicieron hace 14 años, en Buenos Aires se hizo y no funcionó, la gente no entra, lo quiere en la calle”.

Finalmente, indicó que se trata de un problema estructural y en gran parte consecuencia del desempleo, y la falta de políticas sociales. “No crearon fábricas, Industrias para contener esta gente”