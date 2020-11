San Lorenzo: El ex intendente tiene dos denuncias penales de la Auditoría de la Provincia

Ernesto “Kila” Gonza, no respondió una serie de requerimientos cursados desde el organismo provincial.

El Presidente de la Auditoría General de la Provincia, Gustavo Ferraris, se refirió a las denuncias contra el ex intendente de San Lorenzo, “Kila” Gonza, quien será juzgado por manejos irregulares. El organismo presentó dos denuncias penales en su contra.

El proceso inició durante el 2018 con una serie de requerimientos que le fueron cursados al municipio sin que los mismos hayan tenido contestación de parte Gonza.

Esto motivó a la Auditoría a que el día 31 de enero de 2019 presentara una denuncia penal por la omisión del intendente a cumplimentar con estos requerimientos. Lo cierto es que los requerimientos de la auditoria tienen un respaldo constitucional y legal en el sentido de su obligatoriedad de ser contestados.

Sin embargo, a lo largo del 2019, a pesar de la omisión, la Auditoría pudo avanzar y concluir en una auditoria que a posterioridad motivaron una segunda denuncia penal que se hizo el día 28 de enero de este año.

“Estas operatorias administrativas detectadas tenían que ver con operatorias con vales para retirar dinero que no había sido rendido, vales entregados a concejales en instancia de elecciones, algunas cuestiones vinculadas a facturas de justificación de gastos. Una serie de cuestiones que no somos el organismo apto y con competencia para afirmar la comisión de un delito penal pero si tenemos la obligación de presentarle todos los antecedentes al fiscal que es quien tiene la competencia de determinar si sucedieron las cosas o no conforme nosotros la presentamos” explicó Ferraris.

Y añadió que “no nos interesa cual es la conclusión de eso, porque no nos compete, somos auxiliares de la justicia. Cuando requiere profundizar sobre algún aspecto nos pide colaboración y tenemos la obligación de hacerlo”.