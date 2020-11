Desalojan a mujeres y niños del asentamiento Los Pinos

Las 8 familias no quisieron retirarse voluntariamente e inició sin resistencia el desalojo del predio usurpado. Trabajan 130 efectivos policiales.

Desde hace más de un año, ocho familias, levantaron casillas y hoy la justicia los retira de un predio en B° Nueva Esperanza II. La mayoría son mujeres con niños que a pesar de los pedidos realizados en las puertas de Tierra y Habitat, no tuvieron una respuesta favorable por parte de la justicia.







Alrededor de 130 efectivos policiales de distintas áreas participan en el operativo. "El objetivo es dar cumplimiento a la medida judicial de desalojar el predio. La medida no es reprimir sino efectivizar la medida impartida desde la Justicia" manifestó el comisario a cargo a Canal 9 Multivisión.

Una de las mujeres mostró desesperación ante el inminente desalojo, ya que, asegura no tiene a dónde ir con su hijo. "Nunca nadie se acercó, ahora mandan todos estos efectivos policiales a desalojarnos. Nosotros vivimos prácticamente en la calle, ¿Dónde quieren que me vaya con mi hijo? ¿Dónde quieren? No tenemos donde ir" dijo entre lágrimas.







El diputado provincial del PO, Claudio Del Pla, estuvo presente siguiendo el desalojo, atacó diciendo que hubo cero política habitacional "Necesitamos que manden a los funcionarios del Estado. La gente está organizada, no pretende enfrentarse con la Policía. El Estado tiene que venir con soluciones habitacionales y no con represión" manifestó.