Se volvió millonario de la forma más inesperada: “Una piedra negra cayó del cielo y me cambió la vida”

El hombre estaba en su casa, en lo que era un día más de su rutinaria vida. Cortaba distintos pedazos de madera para darle forma a uno de los tantos de ataúdes que fabrica cada semana. "No es un gran trabajo, apenas me permite cubrir mis gastos", admitió Joshua, de 33 años. Pero a veces el destino tiene pensado algo inesperado para nuestras vidas.

Un fuerte estruendo sorprendió a todo el barrio. Cuando el joven fue a ver qué había ocurrido, encontró un agujero del tamaño de una pelota de fútbol en el techo de su casa. Luego vio enterrada en el jardín una enorme piedra oscura, estaba muy caliente y era claramente la causante de la rotura en su vivienda.

Pensó que había tenido suerte de no haber estado pasando por allí en ese momento, porque si semejante piedra lo golpeaba no hubiese tenido oportunidad de sobrevivir. Y luego comenzó a preguntarse qué demonios era eso que había caído del cielo. Sacó su celular y grabó un video mostrando lo que había sucedido para que sus seguidores en Facebook creyeran esta insólita historia. En cuestión de unos días su nombre y la piedra se volvieron famosos

"De repente, una piedra negra cayó del cielo. Fue impactante. Pero ojalá sea una buena señal para nuestra familia", contó Joshua en el video viral que tuvo repercusión en su Indonesia natal primero y luego trascendió al resto del mundo. Allí contó que la gente de los alrededores pensó que había sido un trueno.

"Me sorprendió e inmediatamente corrí a ver qué sucedía. Después de revisar el costado de la casa, vimos que el techo tenía agujeros redondos. Intrigados, luego verificamos la ubicación alrededor del costado de la casa y descubrimos que en el suelo había un agujero con una profundidad de 15 centímetros", relató.

"Creemos que la piedra es un buen augurio para nosotros y también para nuestro pueblo", dijo Joshua, que aseguró que le pidió un deseo a la roca: tener una niña, ya que hasta ahora solo tuvo varones

La historia comenzó a ganar popularidad. Distintos periodistas de medios locales se acercaron a su casa para hablar con él. Y muchos especialistas empezaron a hacerle ofertas para quedarse con la piedra. "Ayer alguien pidió esta piedra por 200 millones de rupias, pero le respondí que no vendía la piedra. No sé si son serios o no", explicó el joven a la prensa local.

También añadió que a su piedra espacial se le adherían los imanes

Pero así como se presentaron los curiosos también aparecieron los escépticos, que dudaban de la veracidad de la historia: "Para que esto se compruebe tiene que venir un experto a ver esa piedra y por ahora no vino nadie", declaró un coleccionista que había tratado de comprar la roca.

Fue entonces que la noticia llegó a oídos del experto en meteoritos y rocas espaciales Jared Collins. El estadounidense recibió decenas de mensajes: "Mi teléfono se iluminó con ofertas locas para que me subiera a un avión y comprara el meteorito"

En medio de la crisis del coronavirus y, sin saber del todo si se encontraría con algo que valiera la pena ser estudiado, el miembro del Rocks Space Collector enfiló su viaje hasta la isla de Sumatra en Indonesia, para encontrarse con Joshua y su fantástica roca.

"Llevé todo el dinero que pude reunir y fui a buscar a Josua, quien resultó ser un negociador astuto", contó a The Sun