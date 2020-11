Máximo Kirchner aislado por contacto estrecho: se tuvo que retirar de la sesión

Máximo Kirchner y Cecilia Moreau, diputados del Frente de Todos, debieron aislarse luego de confirmarles que habían tenido contacto directo con un caso de COVID-19 positivo, publicó MZD.

Todo ocurrió durante la sesión del proyecto de Aporte Solidario a las Grandes Fortunas que se debatió en la Cámara Baja. Allí fueron alertados y se retiraron del recinto, pero Kirchner continuó presenciando la sesión más tarde a través de la vía virtual, y explicó lo ocurrido durante un tramo de su alocución.

"Estuve en la Cámara hasta hace unas horas hasta que me avisaron tipo 23 que una persona con contacto estrecho había dado positivo de Covid", explicó alrededor de las 3 de la mañana cuando aún se seguía debatiendo el proyecto.

Y siguió: "Decidí retirarme para no poner en peligro a nadie, no sólo a las diputadas y diputados, sino también a las compañeras y compañeros que trabajan conmigo todos los días".

Por su lado, Moreau también explicó los motivos: "Estuve en la Cámara hasta hace unas horas, alrededor de las 23 hs me informaron que a una persona con contacto estrecho era positivo de Covid, es por ello que decidi retirarme para no poner en peligro a nadie, esperando realizarme un hisopado". Sin embargo, no pudo presenciar la sesión de manera virtual ya que tuvo problemas en su computadora.