Inminente clausura del local donde cayó el techo sobre una clienta

Siguen las primeras repercusiones luego del susto que se vivió en la mañana de este martes, en un local de indumentaria de calles Ituzaingó y Mendoza del macrocentro capitalino donde se desprendió parte del techo, dejando como saldo una clienta herida y derivada al hospital San Bernardo.

Al lugar fue InformateSalta donde pudo constatar los trabajos de la Policía de Salta y de personal de Control Comercial de la Municipalidad, apreciando del mismo modo el mal estado edilicio del comercio con bastante deterioro e irregularidades en su estructura a la vista.

Tras lo ocurrido se supo que es inminente la clausura del inmueble donde funciona este comercio. Así lo adelantó por FM Aries Gustavo Aguilar, inspector de Control Comercial. “Este es un local alquilado, estamos esperando a los dueños y que la policía haga la inspección correspondiente para proceder a la clausura preventiva”, anticipó.

A esto sumó que estaban esperando que los dueños del local llevaran los papeles y las autorizaciones pero “la tengan o no, el lugar se encuentra en una situación de peligro, por lo que procedemos a la clausura”, recalcó. Ahora, queda determinar las circunstancias que llevaron a que parte del techo cayera y los peritajes pertinentes.

“Se podía ver el cielo”

Por su parte, una vendedora ambulante que se encontraba apostada en la vereda del local se volvió testigo del hecho al haber presenciado el momento en que la gente huía del interior del mismo al caerse parte de la estructura.

“Pude ver el momento en que la gente alía como loca y la tierra, el polvo que salía luego que se cayó el techo, me acerqué a ver, se podía ver el cielo, parte del techo se había caído y había una señora herida”, relató la comerciante. “Yo estaba vendiendo y escuché un ruido fuerte, pero no imaginé que era el techo, pensé que era un estante, pero no el techo”, agregó por Radio AM 840.

“Una mujer estaba llorando”

A esta esquina céntrica también llegó personal del Sindicato del Comercio para interiorizarse del hecho. Ricardo Arancibia, del área de Higiene y Salubridad del sindicato manifestó a la emisora que “nos apersonamos para ver la situación de los compañeros y de la gente, nos dijeron de una cliente herida y de los compañeros, que están bien”, indicó enumerando que son 3 los empleados que trabajan en el local.