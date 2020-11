Argentina, uno de los peores en el ranking para pasar la pandemia

La veloz expansión del coronavirus por todo el mundo ha derrumbado algunas ideas preconcebidas sobre qué países eran los más capacitados para enfrentar una crisis sanitaria de esta magnitud. Economías avanzadas como Estados Unidos y Gran Bretaña, clasificadas según varias medidas anteriores a 2020 como las más preparadas para una pandemia, se han visto repetidamente abrumadas por las infecciones. Mientras tanto, otros países, incluso naciones en desarrollo, han desafiado las expectativas, llegando a eliminar el patógeno dentro de sus fronteras en algunos casos, publicó La Nación.

Frente a este escenario, Bloomberg analizó una serie de datos para determinar los mejores lugares para estar en la era del coronavirus: ¿dónde se ha manejado el virus de manera más efectiva con la menor cantidad de interrupciones para los negocios y la sociedad?

El Ranking de Resiliencia de Covid-19 puntúa economías con un PBI superior a 200.000 millones de dólares según 10 métricas clave: desde el crecimiento en los casos del virus hasta la tasa de mortalidad general, las capacidades de prueba y los acuerdos de suministro de vacunas que los lugares han forjado. También se tienen en cuenta la capacidad del sistema local de atención de la salud, el impacto de las restricciones relacionadas con el virus, como los bloqueos económicos, y la libertad de circulación de los ciudadanos.

El resultado es una tabla que muestra cómo se está desarrollando la pandemia en estos 53 el 23 de noviembre de 2020. El ranking cambiará a medida que los países cambien sus estrategias, el clima cambie y la carrera se intensifique por una vacuna viable. Sin embargo, es probable que la brecha que se ha abierto entre las economías de arriba y las de abajo perdure, con consecuencias potencialmente duraderas en el mundo post-Covid.

El ranking es el siguiente:

Puntaje de Resilencia Covid de Bloomberg

1. Nueva Zelanda 85,4

2. Japón 85

3. Taiwán 82,9

4. Corea del Sur 82,3

5. Finlandia 82

6. Noruega 81,3

7. Australia 81,2

8. China 80,6

9. Dinamarca 77

10. Vietnam 74,3

11. Singapur 74,2

12. Hong Kong 73,6

13 Canadá 73,2

14. Alemania 71,2

15. Tailandia 70,2

16. Suecia 68,7

17. Emiratos Árabes Unidos 67,5

18. Estados Unidos 66,5

19. Indonesia 66,1

20. Irlanda 65,1

21. Israel 65

22. Rusia 65

23. Países Bajos 64,4

24. Bangladesh 64,2

25. Egipto 63,2

26.Suiza 62,3

27. Pakistán 61,7

28. Reino Unido 61,5

29. Malasia 61,4

30. Turquía 60,6

31. Grecia 59,9

32. Arabia Saudita 59,6

33. Portugal 59,2

34. India 58,1

35. Sudáfrica 57,8

36. Austria 56,3

37. Brasil 56,2

38. Chile 55,9

39. Iraq 54,9

40. Italia 54,2

41. España 54.2

42. Nigeria 53,9

43. Rumania 53,6

44. Polonia 52,2

45. Francia 51,6

46. Filipinas 48,9

47. Irán 48,7

48. Colombia 48,1

49. República Checa 46,8

50. Bélgica 45,6

51. Perú 41,6

52. Argentina 41,1

53. México 37,6

La Argentina, anteúltima en el ranking

Las economías avanzadas, como Estados Unidos y Alemania, rápidamente destinaron miles de millones de dólares para mejorar su capacidad de testeo, para investigar posibles tratamientos y para mejorar la capacidad del sistema de Salud.

Estas ventajas no existen en América Latina, la región más devastada por la pandemia, donde todos los países se posicionan de mitad de tabla para abajo. La Argentina y México ocupan el anteúltimo y último lugar de la lista, respectivamente. En el caso de México, la última tasa de positividad disponible es del 62%, lo que sugiere que el virus está muy extendido en el territorio.

América Latina es una de las regiones más urbanizadas del mundo y gran parte de la población vive en condiciones de hacinamiento donde el distanciamiento social es difícil. La alta proporción de personas que dependen del trabajo informal y los salarios diarios significa que pocos están dispuestos a quedarse en casa.

"Las grandes disparidades entre la atención de salud pública y privada han afectado a la región, al igual que otras formas de desigualdad, incluida la educación", dijo a Bloomberg Cynthia Arnson, directora del Programa Latinoamericano del centro de estudios Wilson de Washington D.C.

La mayoría de los países de América Latina no podrán volver a los niveles de crecimiento prepandémicos hasta 2023 y el ingreso per cápita no se recuperará hasta 2025, más tarde que en cualquier otro lugar, dijo el Fondo Monetario Internacional.